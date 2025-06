O Manchester City vai encarar a disputa do Mundial de Clubes como uma "pré-temporada", segundo o treinador da equipe, Pep Guardiola. O clube, que foi eliminado na fase antes das oitavas de final da Champions League e terminou em terceiro na Premier League, pode salvar a temporada se vencer o Mundial.

O Manchester City está no grupo G do Mundial e estreia na competição na próxima quarta-feira (18), em partida contra o Wydad Casablanca, do Marrocos. Apesar da expectativa criada em cima da competição, parte dos jogadores já admitiu que preferiria estar de férias a disputar a competição. Para Pep Guardiola, a competição servirá como o início da pré-temporada da equipe.

— Estamos agindo em ritmo acelerado. Começaremos a pré-temporada no Mundial de Clubes e, à medida que a temporada avança, corrigiremos nossos erros — afirmou Guardiola ao "xBuyer"

Nesta quarta-feira (11), o Manchester City divulgou a lista de jogadores relacionados para a disputa do Mundial de Clubes, que começa neste sábado (14). Jack Grealish, jogador mais caro da história do Manchester City, e Kevin de Bruyne, acertado com o Napoli, ficaram de fora da relação.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

Rodri voltou a jogar pelo Manchester City e vai para o Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

