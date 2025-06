O Manchester City, ao lado da PUMA e do estilista nova-iorquino KidSuper, revelou uma coleção exclusiva que inclui um uniforme de edição especial para o Mundial de Clubes. Com um visual inovador e artístico, a camisa homenageia um dos designs mais clássicos do clube.

O novo uniforme traz a icônica faixa diagonal preta e vermelha — consagrada nos anos 1970 e eternizada por jogadores como Colin Bell — sobre uma base branca limpa. O diferencial está na abordagem visual: uma paleta em estilo aquarela e gráficos pintados à mão inspirados na emblemática celebração Poznan, tão característica dos fãs do City. A camisa também estampa, em todo o tecido, padrões que remetem diretamente ao espírito das arquibancadas.

– Criar um uniforme para um clube tão icônico como o Manchester City foi uma experiência incrível. Quis transformar esse visual clássico em algo novo, artístico, que funcione tanto dentro de campo quanto nas ruas – comentou Colm Dillane, o criador por trás da marca KidSuper.

Além da camisa principal, foi lançada uma versão especial de goleiro, com visual marcante: tom neon sol, faixa diagonal preta e amarela e a mesma estampa Poznan espalhada por toda a peça.

A coleção vai além dos uniformes e inclui peças de fanwear como uma jaqueta reversível com calças combinando, camisa retrô de manga longa e camiseta em tons azul e creme – todas com a proposta de mesclar o estilo de jogo com a estética do streetwear.

A lenda do Manchester City Shaun Wright-Phillips, que vestiu um modelo semelhante na temporada 2009/10, celebrou o lançamento:

– É ótimo ver este uniforme icônico de volta. Combinar um modelo querido pelos torcedores com uma homenagem à celebração Poznan foi uma escolha perfeita. Adorei o trabalho do KidSuper nessa coleção – destacou o ex-jogador.

As camisas estão disponíveis nas versões Autêntica, usada pelos jogadores e produzida com o tecido ULTRAWEAVE da PUMA — ultraleve e de alto desempenho —, e Réplica, com o mesmo design e um ajuste mais confortável, ideal para o uso cotidiano. Ambas utilizam a tecnologia dryCELL, que absorve o suor e garante conforto térmico.

Como parte do compromisso ambiental da PUMA, a camisa Réplica é feita com a tecnologia RE:FIBRE, utilizando no mínimo 95% de resíduos têxteis reciclados, promovendo um processo de produção mais circular e sustentável.

A estreia oficial do novo uniforme será em 23 de junho, em Atlanta, Geórgia, quando o time principal masculino entra em campo durante a turnê americana.