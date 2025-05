Guardiola admite possível saída de reforço que custou R$ 768 milhões ao City

Após a vitória sobre o Fulham neste domingo (25), que garantiu a vaga do Manchester City para a próxima edição da Champions League, o técnico Pep Guardiola indicou que o atacante Jack Grealish pode estar de saída em breve. O meia, contratado por 100 milhões de libras (R$ 768,79 milhões) do Aston Villa em 2021, sequer foi relacionado para o jogo da última rodada da Premier League.

— (Grealish ter ficado fora dos relacionados) Foi uma seleção minha. Nos últimos dois meses, eu sempre deixei cinco ou seis atletas em Manchester. Hoje, decidi por esses que não vieram. Nada mais do que isso — disse Guardiola, que completou:

— É claro que ele deve jogar. Ele é um jogador incrível e tem que jogar a cada três dias. Mas isso não aconteceu nesta temporada e nem na passada. Ele precisa conseguir isso, seja conosco ou em outro lugar. Essa é a questão que ficará agora para o Jack, para o agente dele e para o clube.

A fala soou como um sinal de que o ciclo de Grealish pode estar perto do fim em Manchester. Apesar de ter sido contratado por cifras exorbitantes, o camisa 10 teve temporada discreta e atuou como titular em apenas sete jogos na Premier League.

Desde sua chegada do Aston Villa, Grealish teve altos e baixos com a camisa do City. Embora tenha feito parte do elenco campeão da Champions, nunca se firmou como peça-chave da equipe. A disputa por posição e o alto nível do elenco dificultaram sua sequência como titular.

Próximo objetivo do Manchester City de Pep Guardiola

Depois de desperdiçar a última chance de conquistar um título na temporada 2024/25 com derrota para o Crystal Palace na decisão da Copa da Inglaterra e garantir a vaga na próxima Champions, o City tem um novo objetivo a frente. A equipe de Pep Guardiola irá se preparar para o Mundial de Clubes da Fifa, que se inicia no próximo mês, e estrea na competição no dia 18 de junho contra o Wydad Casablanca.

