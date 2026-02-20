Conteúdo Especial

Olá, pessoal!

Todos se divertiram bastante no carnaval? Espero que sim! Eu também, mesmo com a agenda de trabalho, consegui desacelerar um pouco. Mas, agora, bora lá porque é pé no fundo novamente.

E por falar em acelerar, estou escrevendo essa coluna na noite desta quinta, 19, no avião que está me levando de Miami para São Paulo. Na verdade, era para eu ter feito esse trajeto exatas 24 horas antes, mas o voo da quarta foi cancelado. Faz parte.

Sobre essa estada no Brasil, vocês saberão todos os detalhes na coluna da semana que vem, mas já posso adiantar que estou muito feliz por continuar fazendo, em 2026, aquilo que mais gosto na vida, que é acelerar um carro de corrida. Então, entre a presença regular no Brasil e minha busca pela quinta vitória na Indy 500, será um ano de muito agito para mim, dentro e fora das pistas.

"Mas, Castroneves, qual é o campeonato, qual é o carro, qual é o patrocinador, vai correr a temporada toda????"

Carrrrrma, pessoarrrr! Semana que vem eu conto TUDO!

Indycar com força total

Como adiantei na semana passada, tivemos na terça e quarta desta semana, dias 17 e 18, os treinos coletivos de pré-temporada no oval de Phoenix. Novamente, como já havia acontecido em Sebring, os pilotos da Meyer Shank Racing foram muito bem e aproveitaram cada instante na pista para desenvolver o carro. Juntos, Marcus Armstrong e Felix Rosenqvist completaram quase 400 voltas.

Essa atividade foi importante, obviamente, para o desenvolvimento geral do carro, mas serviu para que muitos pilotos tivessem o primeiro contato com o Phoenix Raceway, que esteve fora do calendário desde 2018 e será o local da segunda etapa do NTT IndyCar Series 2026. Aliás, como vocês já viram, será um ano de várias modificações no calendário. Além da volta de Phoenix, onde venci em 2002, teremos três novos traçados urbanos: Arlington, Washington DC e Markham, no Canadá.

Carros na pista no Phoenix Grand Prix, em 2017 (Foto: Steve Shope/ Penske Racing)<br>

Tudo isso o fã brasileiro poderá ver ao vivo pela Rede Bandeirantes de Televisão (Band, Bandsports) e canais por assinatura da ESPN. Como o dia primeiro de março está aí, data de abertura do campeonato, em St. Petersburg, é hora de arregaçar as mangas para torcer pelo piloto brasileiro Caio Collet, em sua temporada de estreia na categoria, por nós dois na Indy 500 e pela Meyer Shank Racing.

Por fim, quero render homenagens ao George W. Barber Jr, ex-piloto, filantropo e fundador do Barber Motorsports Park, que faleceu no último dia 15, aos 85 anos. Mr. Barber construiu um empreendimento fantástico para carros e motos de corrida, além de um museu dos melhores do mundo. Sua pista faz parte de minha história, pois fui o vencedor da primeira corrida da IndyCar ali realizada, em 2010, que me permitiu subir ao pódio pela primeira vez com a Mikaella, que tinha só quatro meses. Meus profundos sentimentos à família.

É isso, amigos, vamos que vamos e até semana que vem – com novidades!

