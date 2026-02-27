Conteúdo Especial

Olá, pessoal, tudo bem?

Vocês se lembram que na coluna passada eu disse que teria novidades para contar nesta sexta-feira 27? Pois é, promessa feita, promessa cumprida. É com muita satisfação que posso anunciar que sou um dos pilotos da fantástica equipe Mercado Livre Racing nesta minha segunda temporada completa na Stock Car Pro Series. Cesinha [Cesar Ramos], Thiagão [Thiago Camilo] e eu vamos defender as cores desta empresa incrível que está diariamente na casa de todos os brasileiros. E para potencializar mais ainda essa coisa boa, toda a operação de pista será da A. Mattheis Motorsport. Quer dizer, tudo novo, mas também tudo igual? "Xiii não confunda a cabeça da gente. Como é isso, Castroneves?"

Então, vamos lá. Como vocês sabem, estreei no ano passado como piloto titular do BRB Stock Car Pro Series. Fiz a primeira corrida, em Interlagos, pela equipe RTR Sport, não participei da segunda prova, pois era final de semana da Indy 500 e, na volta, fui para o time do Andreas Mattheis. A equipe já tinha em seus quadros o Cesinha e o Thiagão. Eu, um rookie de 50 anos, estava lá com meu carro pretinho #06. Ao longo do ano, comecei a correr com um código de barras estampado na carenagem, numa ação desenvolvida pelo Beto Juliano, fundador da hublub.

Hélio Castroneves, Cesar Ramos e Thiago Camilo, a equipe Mercado Livre Racing (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

O resultado foi que, na última etapa, tive a alegria de estrear, no meu carro 06, a parceria com o Mercado Livre. Infelizmente, foi uma jornada de poucas voltas porque houve aquele acidente debaixo do temporal que caiu em Interlagos no sábado. O estrago foi significativo e não foi possível recuperar o carro para domingo. Por outro lado, foi tão boa interação com o pessoal do Mercado Livre que, depois, as conversas continuaram. O resultado é esse: nasce a Mercado Livre Racing, operada pela A. Mattheis Motorsport, e com todos os carros amarelinhos. Eu não poderia estar mais satisfeito. E o trabalho já começa, em pista, na próxima segunda-feira, dia 2 de março, lá em Curvelo, onde faremos testes na pista mineira que será a sede da primeira etapa da temporada 2026, ou seja, nos dias 7 e 8 de março.

Ao longo das próximas colunas eu vou falar um pouco mais sobre o Mercado Livre, dando a dimensão de como é importante essa parceria e de como estamos mais motivados ainda para que isso se torne, sem dúvida, um case de sucesso, envolvendo também parceiros da empresa no setor automotivos.

Mas eu não poderia encerrar a coluna sim daqui do Brasil, mandar para os Estados Unidos o meu melhor pensamento, o meu mais sincero desejo de boa sorte para o time da Meyer Chen Racing na abertura do NTT IndyCar Series, no domingo, 1, em Saint Petersburg, agradabilíssima cidade da Flórida, pertinho de Tampa. Teremos também a estreia do Caio Collet, na Foyt, e os fãs da categoria poderão ver ao vivo pela Band e ESPN.

Abraço a todos, fiquem bem e vamos que vamos porque, se o Mercado Livre entrega tudo rapidinho, nós vamos juntos para entregar resultados, performances, eficiência e muito mais.

Carro da Mercado Livre Racing para a temporada de stock car (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre

