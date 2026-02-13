Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Olá, meus amigos, todos em ritmo do melhor Carnaval do mundo, o do Brasil? Espero que sim e, desde já, desejo que esses dias sejam extremamente felizes e divertidos.



Para mim, mais uma vez, vou passar o Carnaval aqui nos Estados Unidos, trabalhando. Aliás, foram bem poucas as vezes, nesses últimos 30 e poucos anos, que passei esse feriado no Brasil. Piloto trabalha pra caramba, tá pensando o quê? O dono da equipe também não fica atrás. E quando você é as duas coisas, aí o bicho pega. Vou ser honesto com vocês, não é fácil, mas as alegrias também são em dose dupla.

continua após a publicidade

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Para comprovar o que estou falando, esse início de temporada vem sendo bem legal para a Meyer Shank Racing (MSR). Começamos de forma competitiva o IMSA WeatherTech SportsCar Championship e agora, às portas da abertura do NTT IndyCar Series, no dia 1º de março em St. Petersburg, na Flórida, a pré-temporada tem comprovado que os avanços do ano passado não foram obra do acaso. A evolução da equipe é consistente e toda vez que entramos na pista nossa performance apresenta ganhos significativos em relação à atividade anterior.



Alguns fatores contribuem para isso e, caso fosse necessário resumir tudo numa palavra, esta seria "continuidade". Claro que a dinâmica do esporte faz da mudança um elemento essencial para o desenvolvimento, mas em tempo de manutenção do regulamento e da estrutura da categoria, fazer o chamado ajuste fino no que já era bom pode ser a chave para a evolução pretendida.



No nosso caso, tivemos em 2025 a chegada do Marcus Armstrong para fazer dupla com o Felix Rosenqvist, o início da parceria técnica com a Chip Ganassi Racing e um período de ampla movimentação pela chegada de novos membros. Eu mesmo posso me incluir nessa lista porque ainda estava me adaptando às novas funções. Tudo isso junto permitiu que a MSR comemorasse bons resultados.

Marcus Armstrong e Felix Rosenqvist: a dupla da equipe de Helio Castroneves para a temporada 2026 da IndyCar (Foto Chris Jones/Penske Entertainment)

Nesta temporada, porém, não bastam os bons resultados, queremos vencer. Não tenho dúvidas de que é plenamente possível porque a mesma formação de 2025, agora azeitada para 2026, faz dessa aspiração uma meta plenamente alcançada. Os testes realizados até aqui têm demonstrado isso. É verdade que em testes, como cada um está testando uma coisa diferente, nem sempre a preocupação do dia é com performance, unicamente. Mas as atividades desta semana, terça e quarta (10 e 11 de fevereiro), em Sebring, mostraram o quanto estamos competitivos. Marcus foi o mais rápido nos conjunto dos dois dias e Felix andou o tempo todo entre os primeiros.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na semana que vem, teremos mais testes, mas agora no oval de Phoenix. Vocês se lembram que no ano passado fomos muito bem nos ovais e a expectativa é de que essa condição seja confirmada no Arizona, nos dias 17 e 18. É um oval de 1 milha que recebeu a IndyCar pela última vez em 2018. Eu tenho boas histórias de Phoenix, mas contarei outra hora para vocês. Para terminar, a IndyCar renovou com Chevrolet e Honda para a continuidade no fornecimento de motores pelos próximos anos. Como usuários dos motores Honda, estamos felizes com essa ótima notícia.

Excelente Carnaval a todos, divirtam-se e eu volto na próxima sexta. Até lá!

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

continua após a publicidade

➡️ A IndyCar nem começou, mas já ganhou uma corrida nova

➡️Fevereiro está chegando e, com ele, agenda mais cheia ainda

➡️No Daytona International Speedway, a pole position é nossa!

➡️Carros na pista no Daytona International Speedway