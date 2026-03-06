Conteúdo Especial

Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim!

Em primeiro lugar, quero deixar minha solidariedade às vítimas das chuvas em vários lugares do país, mas principalmente aqui em Minas Gerais, que tristemente tem número de mortos, desabrigados e desaparecidos. Esse sentimento fica mais forte ainda aqui na A. Mattheis Motorsport, que tem sua sede em Petrópolis, no Rio de Janeiro, cidade que foi duramente marcada por uma tragédia parecida anos atrás. É algo realmente assustador.

Estou aqui em Curvelo, em Minas Gerais, para a abertura da temporada 2026 do BRB Stock Car Pro Series. Será o meu segundo ano consecutivo na categoria em tempo integral e, obviamente, não poderia estar mais motivado, principalmente agora integrando a Mercado Livre Racing, sob a batuta da A. Mattheis e ao lado de duas feras – e todos mais altos do que eu -: Thiago Camilo (#21) e César Ramos (30). Eu vou com o meu #06.

Carro da equipe de Helio Castroneves na pista de Curvelo (Foto: José Mario Dias/Mercado Livre Racing)

Não vou mentir para vocês, não será uma jornada fácil. É só olhar para o grid de 34 carros para constatar. A capacidade dos pilotos, a força das equipes e o suporte de grandes patrocinadores e apoiadores fazem do campeonato da Vicar, sem exagero, um dos maiores do mundo nesse segmento. Tudo isso ocorre num cenário gigantesco de mudanças, que desde o ano passado verdadeiramente revoluciona o automobilismo brasileiro. De fato, o empreendimento do Lincoln Oliveira é de tirar o chapéu pela coragem e abrangência.

Houve, sim, alguns problemas no ano passado, que claramente atrapalharam um pouco. Mas o empenho da Vicar em resolver esses casos, ao mesmo tempo em que ampliou a eficiência de maneira geral, é uma certeza do profissionalismo do campeonato como um todo. Como sou um pouco rodado – acho que ficaria melhor usar 'experiente', né? -, sei do que estou dizendo. O nível de profissionalismo que vejo aqui é de primeira linha, comparativamente falando.

Carro da equipe de Helio Castroneves nos boxes de Curvelo (Foto: José Mario Dias/Mercado Livre Racing)

Começamos a andar no Circuito dos Cristais na terça com treinos extras, que se repetiram quarta. Nesta sexta, 6, temos a programação oficial indicando treinos livres e classificação. A corrida sprint, de meia hora + 1 volta, será no sábado às 10:00. No domingão, a prova longa (50 minutos + 1 volta) tem largada marcada para as 16:00. Nossas corridas estão na Band e em diversas plataformas. Dá para ver tudo ao vivo.

IndyCar em Phoenix

Enquanto estou aqui trabalhando na Mercado Livre Racing, a Meyer Shank Racing, equipe da qual sou sócio, está no oval de Phoenix para a segunda etapa do NTT IndyCar Series. No domingo passado, em St. Pete, nossos dois carros marcaram pontos importantes e a pedida agora é melhorar mais ainda no campeonato.

Nesta sexta, Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong disputarão treinos livres e a classificação. A prova será no sábado, com largada às 17:00, no horário do Brasil. Fiquem ligados nas transmissões da Band e dos canais ESPN.

Abraço grande e até semana que vem!

Helio Castroneves conversa com Andreas Mattheis, dono da equipe (Foto: José Mario Dias/Mercado Livre Racing)

