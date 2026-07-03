Calderano e Takahashi perdem semi e ficam com o bronze no US Smash A dupla foi superada pelos chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, atuais campeões olímpicos

A participação de Hugo Calderano e Bruna Takahashi no US Smash de tênis de mesa, em Los Angeles (EUA), terminou nesta quinta-feira (2). Na disputa de duplas mistas, eles foram superados pelos chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha na semifinal e se despediram da competição com a medalha de bronze.

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Calderano e Takahashi, cabeças de chave número 2 do torneio, foram derrotados na semi por 3 sets a 0, nas parciais 11/9, 11/4 e 11/6. O duelo durou 26 minutos. Wang e Sun, os adversários, são os atuais campeões olímpicos e confirmaram o favoritismo na partida.

A campanha dos brasileiros no US Smash começou com uma vitória por 3 sets a 1 sobre os estadunidenses Nandan Naresh e Jessica Reyes Lai. Na sequência, nas quartas de final, a parceria superou os também estadunidenses Jishan Liang e Sally Moyland em uma dura batalha de cinco sets.

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Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam o bronze no US Smash (Foto: WTT)

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Hugo Calderano segue vivo na chave de simples do US Smash

Apesar da derrota na disputa por duplas, Calderano segue com o sonho do título vivo na chave individual. O brasileiro acumula duas vitórias e está nas oitavas de final. Em busca de uma vaga nas quartas, ele enfrenta o japonês Hiroto Shinozuka nesta sexta-feira (3), às 18h20min (de Brasília). Já Takahashi caiu na segunda rodada, após perder para a sul-coreana Joo Cheonhui.

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