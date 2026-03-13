Mundial de Marcha Atlética em Brasília revela design das medalhas

Foi revelado o design das medalhas do Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que acontecerá em Brasília, no dia 12 de abril. As peças foram inspiradas pelas obras de Oscar Niemeyer e dos marcos da capital federal.

continua após a publicidade

➡️Calderano vai às quartas do WTT Champions e terá revanche contra algoz olímpico

➡️Alcaraz se veste de abelha após vitória no Indian Wells; entenda a tradição

— Brasília foi construída para integrar o Brasil, e queremos que o Mundial de Marcha Atlética de 2026 seja um fator de integração de todos os povos. As medalhas buscam reunir elementos chave da cultura brasileira e prestar uma homenagem a quem construiu esse sentimento de pertencimento - disse o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

A competição contará com cinco provas: 20km masculino e feminino, 35km masculino e feminino, e o revezamento misto. O percurso da prova passará por marcos icônicos da cidade de Brasília como o Museu Nacional, a Livraria Nacional e a Catedral, que estão retratados em relevo nas medalhas de ouro, prata e bronze.

continua após a publicidade

🤑🏓 Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Caio Bonfim durante evento-teste para o Mundial de Marcha em Brasília (Foto: Gustavo Alves/CBAt)

Caio Bonfim é estrela e homenageado do Mundial de Marcha

Campeão mundial e medalhista olímpico de marcha atlética, Caio Bonfim é atualmente o principal nome do atletismo brasileiro, e a realização é também uma homenagem ao atleta. Natural de Sobradinho, no Distrito Federal, o marchador foi criado na região e construiu sua trajetória no esporte ao lado dos pais, João Sena e Gianetti Bonfim.

continua após a publicidade

Caio Bonfim conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, além de um ouro e uma prata no Mundial de Atletismo em 2025.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico