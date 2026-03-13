Alcaraz se veste de abelha após vitória no Indian Wells; entenda a tradição

Carlos Alcaraz avançou para a semifinal do Indian Wells, na Califórnia, após derrotar o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h34 de jogo. Porém, o ponto alto da partida aconteceu quando o número 1 do mundo recebeu, de um grupo de fãs na arquibancada, uma fantasia de abelha, que faz referência a um incidente ocorrido na edição de 2024 do torneio.

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Na ocasião, o espanhol jogava contra o alemão Alexander Zverev, quando o a partida foi interrompida por uma infestação de abelhas. As imagens de Alcaraz fugindo dos insetos para se proteger, que ainda assim lhe valeram uma picada, viralizaram. O problema só foi resolvido com a intervenção de Lance Davis, conhecido como Killer Bee, que removeu o enxame com um aspirador.

Desde então, virou tradição assistir aos jogos de Carlos em Indian Wells vestido com roupas pretas e amarelas.

Na semifinal, o espanhol terá pela frente o russo Daniil Medvedev. Do outro lado da chave, o italiano Jannik Sinner enfrentará o alemão Alexander Zverev por uma vaga na decisão.

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Hitórico de Alcaraz em Indian Wells

Ano Resultado Eliminado por Contexto 2021 2ª Rodada Andy Murray Estreia aos 18 anos. Perdeu para o veterano Murray de virada (2 sets a 1). 2022 Semifinal Rafael Nadal Um duelo épico de gerações sob ventos fortes. Perdeu para o ídolo por 2 sets a 1. 2023 Campeão — Título Inédito. Venceu Daniil Medvedev na final (6/3 e 6/2) sem perder sets no torneio. 2024 Bicampeão — Defesa do Título. Superou Jannik Sinner na semi e novamente Medvedev na final. 2025 Semifinal Jannik Sinner Perdeu em um dos melhores jogos da temporada para o italiano, que viria a ser campeão.