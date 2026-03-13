Alcaraz se veste de abelha após vitória no Indian Wells; entenda a tradição
O espanhol vai em busca do tricampeonato
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Carlos Alcaraz avançou para a semifinal do Indian Wells, na Califórnia, após derrotar o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h34 de jogo. Porém, o ponto alto da partida aconteceu quando o número 1 do mundo recebeu, de um grupo de fãs na arquibancada, uma fantasia de abelha, que faz referência a um incidente ocorrido na edição de 2024 do torneio.
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Na ocasião, o espanhol jogava contra o alemão Alexander Zverev, quando o a partida foi interrompida por uma infestação de abelhas. As imagens de Alcaraz fugindo dos insetos para se proteger, que ainda assim lhe valeram uma picada, viralizaram. O problema só foi resolvido com a intervenção de Lance Davis, conhecido como Killer Bee, que removeu o enxame com um aspirador.
The most BEE-ZARRE thing you'll ever see!! 🐝#TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB— Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2024
Desde então, virou tradição assistir aos jogos de Carlos em Indian Wells vestido com roupas pretas e amarelas.
Na semifinal, o espanhol terá pela frente o russo Daniil Medvedev. Do outro lado da chave, o italiano Jannik Sinner enfrentará o alemão Alexander Zverev por uma vaga na decisão.
Omg Carlos 🤣🤣🐝🐝— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) March 13, 2026
Via: @BNPPARIBASOPEN IG pic.twitter.com/R6M6HHsgUS
Hitórico de Alcaraz em Indian Wells
|Ano
|Resultado
|Eliminado por
|Contexto
2021
2ª Rodada
Andy Murray
Estreia aos 18 anos. Perdeu para o veterano Murray de virada (2 sets a 1).
2022
Semifinal
Rafael Nadal
Um duelo épico de gerações sob ventos fortes. Perdeu para o ídolo por 2 sets a 1.
2023
Campeão
—
Título Inédito. Venceu Daniil Medvedev na final (6/3 e 6/2) sem perder sets no torneio.
2024
Bicampeão
—
Defesa do Título. Superou Jannik Sinner na semi e novamente Medvedev na final.
2025
Semifinal
Jannik Sinner
Perdeu em um dos melhores jogos da temporada para o italiano, que viria a ser campeão.
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