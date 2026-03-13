A reta final da Basketball Champions League Americas (BCLA) se aproxima, e os semifinalistas começam a ser definidos. Na noite desta quinta-feira (12), o Sesi Franca Basquete garantiu vaga no Final Four ao derrotar o KTO Minas por 103 a 91. Assim como a equipe brasileira, o Boca Juniors também já está classificado e aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo Basquete e Astros de Jalisco.

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Como foi o jogo decisivo?

O Franca teve uma atuação sólida e conseguiu controlar o jogo contra o Minas. A equipe paulista começou melhor, com destaque para Lucas Dias, que foi decisivo nos primeiros quartos ao pontuar com eficiência e ajudar o time a abrir vantagem. A melhora na marcação em relação ao jogo anterior, diminuindo a participação ofensiva dos principais jogadores do Minas, também foi um dos principais fatores a favor dos francanos.

Na segunda metade da partida, os donos da casa manteve o controle do placar e ampliou ainda mais a diferença, chegando a abrir mais de 20 pontos. O Minas ainda tentou reagir nos minutos finais e reduziu parte da desvantagem, mas não conseguiu manter o ritmo necessário para mudar o resultado. Assim, a vantagem foi bem administrada até o fim, e o Franca confirmou a vitória e a vaga no Final Four.

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O que vem por aí?

Ainda não há definição sobre a data e o local das semifinais e da final da BCLA. Na edição passada, o Final Four foi disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, casa do Flamengo.

O Franca também aguarda a definição de seu adversário na semifinal. O rival sairá do confronto entre Nacional, do Uruguai, e Paisas, da Colômbia. A equipe uruguaia lidera a série com uma vitória e pode garantir a classificação já neste fim de semana.

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➡️ Flamengo suporta pressão do Astros no fim e abre 1 a 0 nas quartas da BCLA

Mais um brasileiro se mantém vivo na BCLA

O Flamengo iniciou sua caminhada nos playoffs da BCLA com uma vitória que misturou brilhantismo técnico e muito drama. No Maracanãzinho, o Orgulho da Nação venceu o Astros de Jalisco (MEX) por 101 a 99, abrindo 1 a 0 na série de quartas de final. Agora, o time carioca precisa de apenas mais um triunfo no México para garantir vaga no Final Four.

Com o 1 a 0, o Flamengo viaja para o México com a vantagem de decidir a classificação fora de casa. O Jogo 2 acontece em solo mexicano e, caso seja necessário, o Jogo 3 também será disputado na casa do Astros, devido aos critérios de classificação da fase de grupos.

Desempenho do Brasil na fase de grupos

Os dois clubes de melhor campanha de cada Grupo na fase de grupos avançaram às quartas de final – disputadas em séries de "melhor de três". Dos clubes brasileiros, apenas o Franca terminou a etapa na liderança de seu grupo. Apesar disso, o time teve o mesmo número de vitórias do Minas: 4.

A única equipe do Brasil a registrar uma campanha negativa foi o Flamengo. Após seis partidas disputadas, os cariocas venceram apenas duas dos três duelos contra o Obras Sanitárias. O Nacional-URU levou a melhor nas seis oportunidades que tiveram no Grupo D e terminou a fase classificatória invencível.

Franca venceu o Minas no primeiro jogo das quartas da BCLA (Foto: Minas Tênis Clube)

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