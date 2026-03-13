Shai alcança sequência histórica na NBA e ultrapassa astro do passado
O Thunder Venceu o Boston por 104 a 102
Shai Gilgeous-Alexander teve mais uma de suas noites brilhantes na NBA ao liderar o Oklahoma City Thunder em sua 52ª vitória na temporada. O armador atingiu a marca de 127 jogos consecutivos anotando mais de 20 pontos, ultrapassando a lenda Wilt Chamberlain (126 jogos) e estabelecendo a maior sequência da história da liga.
A série histórica teve início no dia 1º de novembro de 2024. De lá para cá, ao longo dessas 127 partidas, o armador registra uma média impressionante de 32,5 pontos, com 53,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra.
Nesse intervalo, Shai alcançou 85 jogos com 30 pontos ou mais, 18 atuações de pelo menos 40 pontos e todas as cinco partidas de 50 pontos de sua carreira. Tais números o consolidam no topo da NBA no período.
O desempenho também se traduziu em uma galeria de troféus: duas convocações para o All-Star, o título de cestinha da liga, além dos prêmios de MVP da temporada regular e MVP das Finais.
Além do título inédito do Thunder, coroando a regularidade do jogador. Durante esta sequência ativa, o OKC acumulou um retrospecto avassalador de 102 vitórias e apenas 24 derrotas com o camisa 2 em quadra.
Como foi o jogo
O confronto começou marcado pelo equilíbrio e por variações estratégicas. No primeiro quarto, o Oklahoma City Thunder explorou a conexão entre Shai e Chet Holmgren para abrir vantagem. Liderados por Jaylen Brown e pela energia dos jovens Luka Garza e Hugo Gonzalez, os Celtics impuseram uma defesa agressiva e aplicaram uma sequência de 26 a 7, chegando a abrir 12 pontos de frente. No entanto, o Thunder soube reagir com as rotações de Ajay Mitchell e Aaron Wiggins, cortando a diferença para apenas três pontos antes do intervalo.
O segundo tempo trouxe um ritmo mais cadenciado e defensivo, com o placar da etapa final registrando apenas 48 a 43 para o time da casa. Foi no terceiro quarto que a história foi escrita: em um arremesso de meia distância, Shai Gilgeous-Alexander atingiu a marca de 127 jogos consecutivos com 20+ pontos, superando Wilt Chamberlain.
Do outro lado, Jaylen Brown tentava estragar a festa com 14 pontos na volta do vestiário, mantendo o Boston Celtics na liderança durante boa parte do período, antes de sofrer a virada definitiva no início do último quarto.
Nos 12 minutos finais, o duelo virou uma disputa direta de eficiência entre os astros. Enquanto Shai foi impecável com 14 pontos e 7/8 nos arremessos, Brown encontrou dificuldades no aproveitamento de quadra, compensando na linha de lance livre.
Com o placar empatado em 102 a 102 nos segundos finais, o protagonismo dividiu espaço com o coletivo: após um erro de Alex Caruso, Chet Holmgren garantiu o rebote ofensivo, sofreu a falta e converteu os lances livres da vitória. Payton Pritchard ainda tentou o último arremesso do perímetro para Boston, mas a bola não caiu, selando o triunfo histórico do Thunder.
