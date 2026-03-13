Calderano vai às quartas do WTT Champions e terá revanche contra algoz olímpico
O brasileiro enfrentará o francês no próximo sábado, a partir de 9h45 (de Brasília)
O brasileiro Hugo Calderano garantiu sua vaga nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing, na China, nesta sexta-feira (13). Ele superou o croata Tomislav Pucar por 3 sets a 1 e agora enfrentará o francês Felix Lebrun, em um reencontro que promete fortes emoções. Lebrun foi o responsável por eliminar o sul-coreano Jaehyun An, vencendo por 3 a 0.
Bruna Takahashi cai para número 5 do mundo no WTT Champions de Chongqing
Hugo Calderano bate algoz de virada e se classifica em WTT Champions de Chongqing
Tênis de mesa: Calderano e Takahashi sobem no ranking após título histórico
O duelo contra Pucar terminou com as parciais de 11/9, 7/11, 11/3 e 19/17. Esta é a segunda vitória de Calderano sobre o atleta croata na temporada.
Revanche olímpica à vista
A próxima partida de Calderano reserva um confronto de peso. Felix Lebrun, que despachou o sul-coreano com placares de 11/4, 12/10 e 11/7, foi o algoz do brasileiro na disputa pela medalha de bronze nos Jogos de Paris, perdendo por 4 sets a 0 (11/6, 12/10, 11/7 e 11/6). O embate pelas quartas de final marca, portanto, uma chance de revanche para o mesa-tenista sul-americano.
A disputa está marcada para o próximo sábado (14), não antes de 9h45 (de Brasília).
O vencedor deste confronto pode ter pela frente o chinês Wang Chuqin na semifinal, dependendo da chave do torneio.
➡️ Bruna Takahashi cai para número 5 do mundo no WTT Champions de Chongqing
➡️ Hugo Calderano bate algoz de virada e se classifica em WTT Champions de Chongqing
Trajetória na temporada
Esta é a quarta competição de Hugo Calderano na chave de simples da temporada, sendo a segunda de nível Champions. Em Doha, o atleta foi eliminado na estreia pelo alemão Dimitrij Ovtcharov. No entanto, o brasileiro alcançou a semifinal do Star Contender, também realizado no Catar. Já no Grand Smash de Singapura, Calderano parou nas oitavas de final.
