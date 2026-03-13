Após falhas no GP da China, Bortoleto lamenta: 'Sempre estivemos em desvantagem'

A sexta-feira (13) começou com clima sombrio para a Audi no GP da China de Fórmula 1. Ambos os carros da equipe foram eliminados ainda no SQ2 da classificação sprint, com destaque para as dificuldades técnicas que comprometeram o desempenho. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º lugar, ficando 0s140 atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, que encerrou a sessão na 11ª posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bortoleto fez um relato franco à F1TV, explicando que a Audi enfrenta contratempos com a unidade de potência desde o primeiro treino livre. O piloto destacou que o ineditismo do circuito chinês adicionou uma camada de complexidade para a escuderia.

— Tivemos alguns problemas com a unidade de potência desde o TL1, e estamos descobrindo algumas coisas pela primeira vez. Obviamente, é um novo tipo de pista. Encontramos alguns tipos diferentes de curvas e situações que nunca experimentamos antes. Infelizmente, tive alguns contratempos hoje. Sim, parece que sempre estivemos em desvantagem".

continua após a publicidade

🤑🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Gabriel Bortoleto, da Audi, sai da pista durante a classificação da sprint do GP da China de Fórmula 1, no Circuito Internacional de Xangai, em 13 de março de 2026 (Foto: Jade Gao/AFP)

Contraste com o início promissor

Esse resultado inicial no traçado chinês representa um forte contraste com o desempenho apresentado pela equipe uma semana antes, no GP da Austrália. As sessões iniciais do fim de semana revelaram uma Audi menos competitiva e lutando para se adaptar às características singulares da pista.

continua após a publicidade

Com a corrida sprint programada para o sábado, o brasileiro demonstra incerteza, mas foco na recuperação.

— Não sei, vamos ver o que conseguimos alcançar na corrida sprint amanhã. Todos sabem que é uma corrida bastante agressiva, uma prova curta. Depois, vamos tentar resolver alguns dos nossos problemas para dar o nosso melhor na classificação principal.

A equipe alemã terá uma chance crucial de ajustar os problemas antes da segunda sessão de classificação, que definirá o grid de largada para a corrida principal de domingo.

➡️ GP da China: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO

🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial