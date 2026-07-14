logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Dois anos para LA28: COB inaugura Calçadão da Fama em Copacabana

Escultura é uma forma de homenagem aos brasileiros que se destacaram nas Olimpíadas de Los Angeles 1984

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 16:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Calçadão da Fama do Comitê Olímpico do Brasil em Copacabana, no Rio de Janeiro
COB inaugura Calçadão da Fama em Copacabana, no Rio de Janeiro (Foto: Rafael Bello/ COB)

Esta terça-feira (14) simboliza o marco de dois anos para o início das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Para homenagear a data, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) inaugurou um Calçadão da Fama do Time Brasil em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nele, estão os nomes de atletas que ajudaram a escrever um capítulo marcante da história olímpica brasileira, na edição de Los Angeles 1984. A escultura ficará exposta até o dia 21 de julho.

  • Com a presença de atletas olímpicos, COB anuncia novo patrocinador para o ciclo de Los Angeles 2028 (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

    COB anuncia novo patrocinador para o ciclo de Los Angeles 2028

    Mais Esportes
    Há 1 mês

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    A obra é composta por estrelas que homenageiam os atletas brasileiros medalhistas de LA 1984, eternizando conquistas que marcaram a história e impulsionaram o desenvolvimento do esporte olímpico no Brasil. A cerimônia de inauguração contou com a presença de três dos atletas protagonistas: Bernard Rajzman, medalhista de prata com a seleção brasileira masculina de vôlei; Ricardo Prado, prata na natação; e Gilmar Rinaldi, integrante da seleção de futebol que também conquistou a medalha de prata.

    continua após a publicidade

    — Eu disputei duas Copas do Mundo, a de 94 e a de 98, e uma Olimpíada. Posso afirmar, nada é igual a uma Olimpíada. Me emocionei na época e sigo emocionado aqui porque é o reconhecimento do trabalho e a certeza que a gente fez história — disse Gilmar ao COB.

    Além deles, participaram da homenagem Marcelo Vido, Diretor Financeiro do COB e integrante da equipe de basquete na edição de 1984, e sua esposa, Luiza Machado, atleta da seleção feminina de vôlei na mesma edição dos Jogos Olímpicos.

    continua após a publicidade
  • Mac Allister concede coletiva antes do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo

    Meia da Argentina compara Messi e Maradona e vê Inglaterra em baixa

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • FBI classificou Argentina e Inglaterra como jogo de maior risco da Copa do Mundo

    FBI classifica Inglaterra e Argentina como jogo de maior risco da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Argentina terá confronto decisivo contra Egito, valendo vaga nas quartas

    Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • Inauguração do Calçadão da Fama do COB em Copacabana
    Inauguração do Calçadão da Fama do COB, em Copacabana (Foto: Rafael Bello/ COB)

    O evento contou também com a presença do presidente do COB, Marco La Porta, e da diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos da entidade, Manoela Penna.

    — Essa é uma ação importante para marcar essa data tão significativa, dois anos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E a gente faz essa ponte do passado, trazendo os atletas medalhistas olímpicos em 1984, com o futuro, que é a nossa preparação do time Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Isso tudo em um cenário icônico como é a Copacabana, onde foram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Mais do que uma celebração, este é o momento de contarmos como está sendo a preparação, a logística e toda a montagem em Los Angeles. Seguimos trabalhando para que a gente possa chegar muito forte para disputar as medalhas nos Jogos — disse La Porta.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte na vitória do seu atleta preferido!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

    Lutas

    Brasileiro ataca Conor McGregor após UFC 329: 'Se eu pego, mato'

    Há 34 minutos
    Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26

    Vôlei

    Times da Superliga disputam torneio preparatório em Foz do Iguaçu

    Há 1 hora
    O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Fórmula 1

    Ferrari prepara mudanças para o GP da Bélgica

    Há 2 horas
    Kimi Antonelli e Ayrton Senna (Foto: AFP)

    Fórmula 1

    Chefe da Mercedes freia comparações de Antonelli com Ayrton Senna

    Há 2 horas
    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

    Fórmula 1

    Alonso ficará fora do primeiro treino do GP da Bélgica

    Há 3 horas
    João Fonseca em uma das vitórias nas duplas no Rio Open (Foto: Fotojump)

    Tênis

    Após Wimbledon, João Fonseca irá jogar campeonato no Brasil

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1

    Clima ameaça GP da Bélgica e pode marcar estreia da F1 2026 na chuva

    Ryan Gandra comemora vitória no UFC México (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

    Após UFC 329, lutador brasileiro desafia Israel Adesanya

    Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

    Gabi Guimarães está fora da fase final da Liga das Nações

    Alessandro Costa comemora vitória sobre Stewart Nicoll no UFC Vegas 115.(Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

    Brasileiro entra no top-15 de divisão do Ultimate após UFC 329

    Lando Norris no festival de Goodwood (Foto: Divulgação/ McLaren)

    Lando Norris bate com carro histórico da McLaren em Goodwood

    Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

    Bortoleto chega embalado ao GP da Bélgica após fim de jejum

    Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis

    Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

    Colagem de fotos de Nyeme, do Minas, à esquerda; Tifanny, do Osasco, no centro; e Ariane, do Fluminense, à direita

    Minas, Osasco e Fluminense disputarão torneio internacional em Belém

    Larisa Besen posa com o troféu da Copa Brasil de vôlei 2025

    Central do Osasco é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess

    Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

    Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina

    Julia Kudiess bloqueia em partida contra a Holanda na VNL 2026

    Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase

    Franco Colapinto chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

    Equipe da F1 manda recado a piloto argentino: 'Se for bom o suficiente'

    Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Destaque do UFC, Pimblett minimiza jiu-jitsu de Charles do Bronx