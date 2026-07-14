Dois anos para LA28: COB inaugura Calçadão da Fama em Copacabana Escultura é uma forma de homenagem aos brasileiros que se destacaram nas Olimpíadas de Los Angeles 1984

Esta terça-feira (14) simboliza o marco de dois anos para o início das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Para homenagear a data, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) inaugurou um Calçadão da Fama do Time Brasil em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nele, estão os nomes de atletas que ajudaram a escrever um capítulo marcante da história olímpica brasileira, na edição de Los Angeles 1984. A escultura ficará exposta até o dia 21 de julho.

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A obra é composta por estrelas que homenageiam os atletas brasileiros medalhistas de LA 1984, eternizando conquistas que marcaram a história e impulsionaram o desenvolvimento do esporte olímpico no Brasil. A cerimônia de inauguração contou com a presença de três dos atletas protagonistas: Bernard Rajzman, medalhista de prata com a seleção brasileira masculina de vôlei; Ricardo Prado, prata na natação; e Gilmar Rinaldi, integrante da seleção de futebol que também conquistou a medalha de prata.

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— Eu disputei duas Copas do Mundo, a de 94 e a de 98, e uma Olimpíada. Posso afirmar, nada é igual a uma Olimpíada. Me emocionei na época e sigo emocionado aqui porque é o reconhecimento do trabalho e a certeza que a gente fez história — disse Gilmar ao COB.

Além deles, participaram da homenagem Marcelo Vido, Diretor Financeiro do COB e integrante da equipe de basquete na edição de 1984, e sua esposa, Luiza Machado, atleta da seleção feminina de vôlei na mesma edição dos Jogos Olímpicos.

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Inauguração do Calçadão da Fama do COB, em Copacabana (Foto: Rafael Bello/ COB)

O evento contou também com a presença do presidente do COB, Marco La Porta, e da diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos da entidade, Manoela Penna.

— Essa é uma ação importante para marcar essa data tão significativa, dois anos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E a gente faz essa ponte do passado, trazendo os atletas medalhistas olímpicos em 1984, com o futuro, que é a nossa preparação do time Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Isso tudo em um cenário icônico como é a Copacabana, onde foram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Mais do que uma celebração, este é o momento de contarmos como está sendo a preparação, a logística e toda a montagem em Los Angeles. Seguimos trabalhando para que a gente possa chegar muito forte para disputar as medalhas nos Jogos — disse La Porta.

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