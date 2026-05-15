COB anuncia novo patrocinador para o ciclo de Los Angeles 2028

Nesta sexta-feira (15), em cerimônia realizada no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou a Vale como nova patrocinadora da entidade para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. O objetivo da parceria com a empresa é impulsionar o esporte do país com foco em transformação social.

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Segundo Marco La Porta, presidente do COB, a parceria é fruto de um relacionamento que vem sendo construído desde o ano passado, nos Jogos da Juventude. Há cinco anos, a Vale é reconhecida como a empresa que mais investe em esporte via leis de incentivo.

— Sempre digo que o COB precisa estar ligado a grandes parceiros e ter uma gigante como a Vale entre os nossos patrocinadores é motivo de muito orgulho. Assim como o esporte olímpico, a Vale está presente em diferentes regiões do Brasil, impactando comunidades, conectando pessoas e ajudando a construir oportunidades. E é justamente nessa convergência de propósitos que encontramos um enorme potencial de transformação — disse La Porta.

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Durante o evento, foi realizado um bate-papo entre David Gabriel - promessa de 18 anos da marcha atlética -, Aline Silva (primeira brasileira a conquistar um ouro na luta olímpica), Caio Bonfim (medalista de prata na marcha atlética) e Jade Barbosa (medalhista de bronze por equipes na ginástica artística). A conversa foi mediada por Tiago Camilo, duas vezes medalhista olímpico. Na palestra, eles compartilharam os impactos do esporte em suas vidas, foco da parceria do COB com a Vale.

Atletas em evento de lançamento de novo patrocínio do COB (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

O patrocínio visa a garantir recursos aos atletas e às competições, desde a base até o alto rendimento. Além disso, o objetivo da parceria também é expandir iniciativas esportivas pelo país, democratizando o acesso ao esporte.

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Corrida Time Brasil acontece neste domingo (17)

Cerca de quatro mil pessoas vão participar da segunda edição da Corrida Time Brasil, que acontece no próximo domingo (17), no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além das provas de 3 km, 5 km e 10 km, a programação do evento trará ativações de confederações esportivas e patrocinadores, momentos de interatividade com atletas e shows da DJ e corredora Camila Brunetta e do cantor e snowboarder Pat Burgener.

Vanderlei Cordeiro de Lima vai participar da Corrida Time Brasil (Foto: COB/Divulgação)

Confira a programação