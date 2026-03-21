Cratera na pista interrompe etapa de Goiânia da MotoGP; vídeo

Na sexta-feira, a chuva atrasou a programação

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
15:02
Funcionários do Autódromo de Goiânia fazem o reparo da pista (Foot: X/TWITTER Rosario Triolo
Uma cratera na reta principal do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, neste sábado, provocou a interrupção do GP do Brasil de MotoGP. O asfalto cedeu após o Q2 modalidade, provocando o adiamento das classificações da Moto2 e Moto3.

De acordo com o diário 'Marca', o chefe de segurança da MotoGP, Tome Alfonso, explicou que o incidente foi causado pelas "chuvas intensas que caíram nos últimos dias" e que um deslizamento teria ocasionado a cratera.

Inicialmente, após o sprint, que teve de ser atrasado para o reparo da pista, seria o Q1 e Q2 da Moto3 e Moto2. Caso não haja tempo hábil, a classificação do treino das categorias será usada para formar os grids, segundo o regulamento do Campeonato Mundial.

Chuva atrasou a programação na sexta-feira na MotoGP

O surgimento da cratera não foi o único imprevisto da etapa brasileira da MotoGP. Na sexta-feira, a programação foi atrasada em uma hora por conta das fortes chuvas, que provocaram lama na pista goiana.

Cafu prestigia os treinos

Capitão do tetracampeonato mundial da seleção brasileira de futebol, em 1994, o ex-lateral-direito Cafu prestigiou os treinos deste sábado.

Abaixo, como ficou o grid de largada do GP Brasil de MotoGP, cuja largada é neste domingo, às 15h (de Brasília). O brasileiro Diogo Moreira, da Honda, larga em 14º:


1º Fabio Di Giannantonio

2º Marco Bezzecchi

3º Marc Márquez

4º Fabio Quartararo

5º Jorge Martín

6º Ai Ogura

7º Fermín Aldeguer

8º Álex Márquez

9º Pedro Acosta

10º Johann Zarco

11º Francesco Bagnaia

12º Toprak Razgatlioglu

13º Joan Mir

14º Diogo Moreira

15º Franco Morbidelli

16º Raúl Fernández

17º Álex Rins

18º Jack Miller

19º Luca Marini

20º Maverick Viñales

21º Brad Binder

22º Enea Bastianini

O italiano Fabio Di Giannantonio durante treino no GP Brasil de MotoGP (Foto: EVARISTO SA / AFP)
