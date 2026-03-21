Cratera na pista interrompe etapa de Goiânia da MotoGP; vídeo
Na sexta-feira, a chuva atrasou a programação
Uma cratera na reta principal do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, neste sábado, provocou a interrupção do GP do Brasil de MotoGP. O asfalto cedeu após o Q2 modalidade, provocando o adiamento das classificações da Moto2 e Moto3.
De acordo com o diário 'Marca', o chefe de segurança da MotoGP, Tome Alfonso, explicou que o incidente foi causado pelas "chuvas intensas que caíram nos últimos dias" e que um deslizamento teria ocasionado a cratera.
Inicialmente, após o sprint, que teve de ser atrasado para o reparo da pista, seria o Q1 e Q2 da Moto3 e Moto2. Caso não haja tempo hábil, a classificação do treino das categorias será usada para formar os grids, segundo o regulamento do Campeonato Mundial.
Chuva atrasou a programação na sexta-feira na MotoGP
O surgimento da cratera não foi o único imprevisto da etapa brasileira da MotoGP. Na sexta-feira, a programação foi atrasada em uma hora por conta das fortes chuvas, que provocaram lama na pista goiana.
Cafu prestigia os treinos
Capitão do tetracampeonato mundial da seleção brasileira de futebol, em 1994, o ex-lateral-direito Cafu prestigiou os treinos deste sábado.
Abaixo, como ficou o grid de largada do GP Brasil de MotoGP, cuja largada é neste domingo, às 15h (de Brasília). O brasileiro Diogo Moreira, da Honda, larga em 14º:
1º Fabio Di Giannantonio
2º Marco Bezzecchi
3º Marc Márquez
4º Fabio Quartararo
5º Jorge Martín
6º Ai Ogura
7º Fermín Aldeguer
8º Álex Márquez
9º Pedro Acosta
10º Johann Zarco
11º Francesco Bagnaia
12º Toprak Razgatlioglu
13º Joan Mir
14º Diogo Moreira
15º Franco Morbidelli
16º Raúl Fernández
17º Álex Rins
18º Jack Miller
19º Luca Marini
20º Maverick Viñales
21º Brad Binder
22º Enea Bastianini
