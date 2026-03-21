Em 75 anos, apenas uma mulher chegou ao cargo de engenheira-chefe na Fórmula 1
Laura Müller comanda a engenharia de corrida de Esteban Ocon na Haas
A Fórmula 1 celebrou 75 anos desde a primeira temporada com muitos feitos inéditos e recordes registrados. Entre muitas novidades com o passar do tempo, no entanto, foi apenas em 2025 que a categoria conheceu sua primeira engenheira-chefe: Laura Müller. A alemã foi escolhida pela Haas para assumir a responsabilidade pelo carro de Esteban Ocon.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Quem já assistiu a uma corrida de Fórmula 1 conhece bem as conversas pelo rádio entre pilotos e engenheiros, um dos elementos mais marcantes das transmissões. Seja em momentos descontraídos ou em discussões mais tensas, essas trocas revelam os bastidores das equipes – como ocorreu com entre Lewis Hamilton e Ricardo Adami na F1 2025, em seu primeiro ano na Ferrari.
Na última temporada, os fãs também passaram a acompanhar uma voz inédita durante as transmissões. As instruções e análises de Laura evidenciaram uma marca histórica na elite do automobilismo. A engenheira de Ocon é a primeira mulher a assumir este cargo em mais de 75 anos.
O início de sua carreira na F1 foi em 2022, quando entrou oficialmente para a Haas. Antes de chegar à principal categoria do automobilismo, aliás, a profissional alemã construiu uma trajetória sólida em diferentes frentes do esporte a motor.
Com passagens por equipes e categorias variadas, trabalhou desde funções iniciais, como estágio, até cargos mais técnicos, incluindo a área de dados. Nesse período, integrou projetos na Fórmula Renault 2.0 e também atuou no Mundial de Endurance (WEC), além de experiências em categorias como LMP2, LMP3, DTM e GT3, acumulando bagagem até alcançar a Fórmula 1.
O que faz um engenheiro de corrida?
Para quem não conhece bem o termo, vamos lá. Figura essencial dentro de uma equipe de automobilismo, o engenheiro de corrida é o principal responsável por fazer a ponte entre o piloto e o restante do time técnico. Cabe a ele interpretar dados em tempo real, ajustar o acerto do carro e orientar o competidor ao longo de todas as sessões — dos treinos à corrida.
Além da comunicação direta pelo rádio, esse profissional analisa desempenho, estratégias e condições de pista para extrair o máximo rendimento possível do conjunto carro-piloto. O cargo exige alto nível de conhecimento técnico, leitura rápida de cenários e capacidade de tomar decisões sob pressão, sendo determinante para o resultado final na pista.
Outras mulheres engenheiras na Fórmula 1
Embora a única mulher no cargo de engenheira-chefe – até o momento – seja Laura Müller, outras engenheiras ocupam papéis de destaque na Fórmula 1. Na área da mecânica e de estratégia, Hannah Schmitz é um dos principais nomes atuais da Red Bull, equipe de Max Verstappen. Atual campeão da F1, Julie Coulter se destaca como engenheira de projeto da McLaren.
Margarita Torres Díez, assim como Laura, tem um cargo de grande liderança. A engenheira é a principal responsável pelo powertrain da Mercedes. Já Bernadette Collins se destaca como líder de estratégia de corrida da Aston Martin.
