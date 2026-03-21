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A Fórmula 1 não chega a ser um mar de transparência. Calma, isso não significa que a elite do automobilismo mundial seja formada por grandes mentirosos. Em alguns momentos, porém, uma "mentirinha" estratégica pode ser decisiva para alcançar um objetivo específico — seja durante a corrida ou até nos treinos. Blefes históricos geraram pontos preciosos para os times.

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Mercedes "vende" dois pit stops em Monza (2018)

No Grande Prêmio da Itália de 2018, a Mercedes executou um dos blefes mais clássicos da Fórmula 1 recente — e ele veio em dose dupla. Por volta da volta 20, os mecânicos da equipe alemã se posicionaram no pit lane, simulando uma parada iminente de Lewis Hamilton. A movimentação forçou a Ferrari a reagir: líder da prova, Kimi Raikkonen foi chamado aos boxes imediatamente para se proteger de um possível "undercut".

Só que era blefe. Hamilton permaneceu na pista, assim como Valtteri Bottas, e a Mercedes repetiu o jogo ao longo da corrida, mantendo a Ferrari sob pressão estratégica. O resultado foi decisivo. Raikkonen antecipou sua parada e acabou usando seus pneus por mais voltas do que o ideal, acelerando o desgaste.

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Com isso, a Mercedes inverteu o cenário. Bottas passou a segurar o finlandês da Ferrari na pista, aumentando ainda mais o desgaste dos pneus, enquanto Hamilton – que parou bem depois – tinha compostos mais conservados para o stint final.

A consequência veio nas voltas finais: Hamilton alcançou e ultrapassou Raikkonen, garantindo a vitória em Monza. Um blefe estratégico que, como em um jogo de pôquer, induziu o rival ao erro e decidiu a corrida.

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Lewis Hamilton comemora vitória ao lado da Mercedes na F1 2018 (Foto: Mercedes)

McLaren usa rádio como blefe contra rivais

A McLaren revelou um tipo de blefe cada vez mais comum na Fórmula 1 moderna: o uso estratégico do rádio. Segundo o CEO Zak Brown, a equipe mistura mensagens reais com comunicações deliberadamente enganosas durante as corridas, sabendo que todas as rivais monitoram essas conversas em tempo real.

Na prática, o time faz perguntas "falsas" sobre pneus, ritmo ou possibilidade de pit stop que não refletem o plano verdadeiro. A intenção é simular incertezas e abrir margem para interpretações equivocadas por parte dos concorrentes, especialmente em momentos decisivos da prova.

Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

Com isso, a McLaren consegue testar reações e, em alguns casos, influenciar decisões do pit wall adversário sem precisar executar nenhuma mudança concreta na própria estratégia.

O famoso "blefe de marketing" da Arrow (2020)

A Arrows protagonizou um dos blefes mais curiosos – e bem executados – da Fórmula 1 durante os testes de pré-temporada de 2000. Em meio a dificuldades financeiras, a equipe usou a pista como vitrine para algo além de performance: precisava atrair patrocinadores e convencer o paddock de que tinha um projeto competitivo nas mãos.

Para isso, apostou em voltas rápidas e programas de teste pouco convencionais, com pouca carga de combustível e condições ideais de pista, o que inflava artificialmente seus tempos. Na folha de tempos, a Arrows aparecia surpreendentemente bem colocada, chamando a atenção de imprensa, rivais e possíveis investidores — mesmo que aquele desempenho não refletisse a realidade para corridas.

O "bait" funcionou. Ao criar a percepção de competitividade, a equipe ganhou visibilidade em um momento crucial de negociação por patrocínios e sobrevida financeira. Quando a temporada começou, o desempenho real ficou aquém do que os testes sugeriam, mas o objetivo principal já havia sido atingido

Arrow na pré-temporada da F1 2020 (Foto: Reprodução/Internet)

McLaren blefa nos boxes, mas Verstappen não reage (2025)

No GP do Japão de 2025, um outro lado dos blefes foi apresentado aos fãs da F1. A McLaren tentou usar o jogo estratégico para desestabilizar Max Verstappen em Suzuka, mas sem sucesso. Em um cenário de equilíbrio de ritmo, a equipe britânica ensaiou movimentos de pit stop e indicou possíveis variações de estratégia, em uma clara tentativa de induzir a Red Bull a reagir antes do ideal.

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A Red Bull, porém, não mordeu a isca. Com baixa degradação de pneus e pouca margem para estratégias agressivas, a corrida acabou se desenhando de forma mais previsível. Max Verstappen manteve a liderança desde a pole position e controlou a prova até o fim, neutralizando qualquer tentativa da McLaren de tirá-lo da zona de conforto.

No fim, o episódio expôs o limite desse tipo de tática na Fórmula 1. Diferentemente de outros casos em que o blefe força o erro do rival, a tentativa da McLaren esbarrou na frieza dos rivais e acabou não passando de um movimento sem consequência prática na disputa pela vitória.