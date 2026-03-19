Piloto veterano alcança marca negativa histórica na Fórmula 1
Piloto da Haas, Esteban Ocon bateu um recorde negativo na categoria
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O Grande Prêmio da China ficou marcado pelo grande sucesso de Kimi Antonelli que registrou dois feitos inéditos em sua jovem carreira: uma pole position e uma vitória. Apesar disso, nem só de notícias boas viveu o paddock da Fórmula 1 durante o fim de semana. Piloto da Haas, Esteban Ocon bateu um recorde negativo na categoria.
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O francês está na elite do automobilismo desde 2016, quando fez sua estreia com a Manor – equipe que, inclusive, encerrou as atividades na F1 no ano seguinte. Durante esses 10 anos, Ocon passou outros três times: Force India/Racing Point, Renault/Alpine e a Haas. Além disso, registra 483 pontos marcados, uma vitória e três pódios.
Contudo, há ainda um feito que falta em sua carreira. Esteban nunca conseguiu liderar o grid de largada de uma corrida da Fórmula 1. Sem muito sucesso nas classificações, ele se tornou o piloto com mais corridas sem nunca ter conquistado a pole position.
Embora o resultado seja decepcionante, não há uma perspectiva clara de evolução significativa até o encerramento da temporada. A Haas aparece atualmente na quarta colocação do campeonato, mas ainda sem condições reais de pressionar a líder Mercedes.
Até aqui, o piloto francês não somou pontos nas duas primeiras etapas e vem sendo superado internamente por Oliver Bearman. Além disso, Ocon partiu da 13ª posição nas duas corridas disputadas até o momento.
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Franceses dominam ranking negativo na F1
O pódio neste ranking é formado inteiramente por pilotos franceses. Pierre Gasly, da Alpine, fecha o top-3 com 180 corridas sem largar da pole position. Grosjean, que também teve passagem pela Haas, ocupava anteriormente a primeira posição desta lista com 181 corridas. Veja ranking completo:
- Esteban Ocon (França) - 182
- Romain Grosjean (França) - 181
- Pierre Gasly (França) - 180
- Martin Brundle (Reino Unido) - 165
- Johnny Herbert (Reino Unido) - 165
- Derek Warwick (Reino Unido) - 164
- Olivier Panis (França) - 158
- Eddie Irvine (Reino Unido) - 148
- Eddie Cheever (Estados Unidos) - 143
- Alexander Albon (Tailândia) - 132
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