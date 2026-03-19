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Piloto veterano alcança marca negativa histórica na Fórmula 1

Piloto da Haas, Esteban Ocon bateu um recorde negativo na categoria

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
16:03
Esteban Ocon (2024)
imagem cameraEstevan Ocon em entrevista pela F1(Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)
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O Grande Prêmio da China ficou marcado pelo grande sucesso de Kimi Antonelli que registrou dois feitos inéditos em sua jovem carreira: uma pole position e uma vitória. Apesar disso, nem só de notícias boas viveu o paddock da Fórmula 1 durante o fim de semana. Piloto da Haas, Esteban Ocon bateu um recorde negativo na categoria.

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O francês está na elite do automobilismo desde 2016, quando fez sua estreia com a Manor – equipe que, inclusive, encerrou as atividades na F1 no ano seguinte. Durante esses 10 anos, Ocon passou outros três times: Force India/Racing Point, Renault/Alpine e a Haas. Além disso, registra 483 pontos marcados, uma vitória e três pódios.

Contudo, há ainda um feito que falta em sua carreira. Esteban nunca conseguiu liderar o grid de largada de uma corrida da Fórmula 1. Sem muito sucesso nas classificações, ele se tornou o piloto com mais corridas sem nunca ter conquistado a pole position.

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Embora o resultado seja decepcionante, não há uma perspectiva clara de evolução significativa até o encerramento da temporada. A Haas aparece atualmente na quarta colocação do campeonato, mas ainda sem condições reais de pressionar a líder Mercedes.

Até aqui, o piloto francês não somou pontos nas duas primeiras etapas e vem sendo superado internamente por Oliver Bearman. Além disso, Ocon partiu da 13ª posição nas duas corridas disputadas até o momento.

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Esteban Ocon (FRA) e Oliver Bearman (ING) na F1 (Foto: Reprodução/Haas)
Esteban Ocon (FRA) e Oliver Bearman (ING) na F1 (Foto: Reprodução/Haas)

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Franceses dominam ranking negativo na F1

O pódio neste ranking é formado inteiramente por pilotos franceses. Pierre Gasly, da Alpine, fecha o top-3 com 180 corridas sem largar da pole position. Grosjean, que também teve passagem pela Haas, ocupava anteriormente a primeira posição desta lista com 181 corridas. Veja ranking completo:

    1.
  1. Esteban Ocon (França) - 182
    2. 2.
  2. Romain Grosjean (França) - 181
    3. 3.
  3. Pierre Gasly (França) - 180
    4. 4.
  4. Martin Brundle (Reino Unido) - 165
    5. 5.
  5. Johnny Herbert (Reino Unido) - 165
    6. 6.
  6. Derek Warwick (Reino Unido) - 164
    7. 7.
  7. Olivier Panis (França) - 158
    8. 8.
  8. Eddie Irvine (Reino Unido) - 148
    9. 9.
  9. Eddie Cheever (Estados Unidos) - 143
    10. 10.
  10. Alexander Albon (Tailândia) - 132

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