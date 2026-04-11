Miguel Pupo surpreende e leva o primeiro título da WSL em 2026

Miguel Pupo se tornou o primeiro campeão de 2026 da World Surfing League (WSL) na madrugada deste sábado (11). Em uma disputa 100% brasileira, o surfista derrotou o conterrâneo Yago Dora na final de Bells Beach, na Austrália – na abertura da temporada. Com o resultado, o atual campeão perde a lycra amarela para a próxima etapa.

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A final entre os brasileiros foi marcada por equilíbrio e mudança de cenário ao longo da última bateria em Bells Beach. Dora começou melhor, encontrando boas ondas logo no início e assumindo a liderança com notas como 7.73 e 6.17. Com isso, o atual campeão mundial conquistou uma boa vantagem e pressionou Pupo já nos primeiros minutos.

A resposta veio na sequência. Miguel aproveitou melhor suas oportunidades, encaixou duas ondas de alto nível – 8.10 e 7.50 – e virou o confronto com uma soma sólida. Na reta final, Dora ainda buscou a reação, mas não encontrou uma onda suficiente para retomar a liderança. Com isso, Pupo sustentou a virada, fechou com 15.60 contra 13.90 e garantiu o título com consistência.

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➡️ Yago Dora vira nos últimos segundos e elimina Gabriel Medina na WSL

Semifinal em Bells Beach dominada pelo Brasil

Os brasileiros Miguel Pupo e Yago Dora garantiram vaga na final da etapa de Bells Beach após vencerem suas semifinais em roteiros distintos, mas com o mesmo desfecho: classificação do Brasil.

Dora protagonizou uma virada emocionante sobre Gabriel Medina. Depois de sair atrás no placar, cresceu na reta final e, nos últimos instantes, encontrou uma onda quase perfeita. A nota 9.50 garantiu a liderança e a vitória por 16.33 a 16.17, sem tempo de reação para o adversário.

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Pupo, por sua vez, teve mais controle em sua semifinal contra Griffin Colapinto. O brasileiro começou forte, conseguiu uma nota 8.17 logo no início e, a partir daí, administrou a vantagem com consistência. Mesmo com uma tentativa de reação do norte-americano, Pupo manteve o domínio até o fim e confirmou a vitória com segurança para avançar à decisão.

Yago Dora em ação nas finais da WSL (Foto: Reprodução/Instagram: @yagodora)

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