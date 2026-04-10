Veja onda a onda do título de Miguel Pupo em Bells Beach pela WSL
Com vitória de atual campeão, final em Bells Beach foi 100% brasileira
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Yago Dora e Miguel Pupo se enfrentam na primeira final da World Surf League (WSL) em 2026. Na decisão da etapa de Bells Beach, na Austrália, foi Pupo quem levou a melhor para assumir a liderança da temporada. Veja como foi abaixo.
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Yago Dora mostra nível de campeão da WSL e vai às semifinais em Bells Beach
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Surfe
|Surfista
|Ondas
|Nota final
Yago Dora (BRA)
7.73 (1) + 6.17 (2)
13.90
Miguel Pupo (BRA)
8.10 (1) + 7.50 (2)
15.60
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Acompanhe como foi a final da WSL em Bells Beach
|Surfista
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
Miguel Pupo
7.50
1.40
2.10
5.50
8.10
0.50
2.37
—
—
—
Yago Dora
6.17
7.73
4.67
1.50
0.73
0.40
0.30
0.50
2.00
5.37
- Miguel Pupo é o primeiro campeão da temporada na WSL
- Onde final de Yago Dora não foi suficiente para a vitória
- Últimos 2 minutos da final em Bells Beach
- 5 minutos para o fim da disputa
- Pupo consegue 8.10 e toma a frente na disputa em Bells Beach
- Após minutos sem muita ação, Pupo enfim recebeu uma nota para se aproximar de Dora
- Faltam 20 minutos para o fim da disputa
- Yago já surfou sete ondas, enquanto Miguel apenas três
- 25 minutos para o fim da etapa
- Pupo precisa de 6.41 para virar sobre Dora
- Miguel Pupo abre primeira vantagem da bateria final
- Brasileiros concluíram primeira onda, com notas competitivas
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Os brasileiros garantiram vaga na final da etapa de Bells Beach após vencerem suas semifinais em roteiros distintos, mas com o mesmo desfecho: classificação do Brasil.
Dora protagonizou uma virada emocionante sobre Gabriel Medina. Depois de sair atrás no placar, cresceu na reta final e, nos últimos instantes, encontrou uma onda quase perfeita. A nota 9.50 garantiu a liderança e a vitória por 16.33 a 16.17, sem tempo de reação para o adversário.
Pupo, por sua vez, teve mais controle em sua semifinal contra Griffin Colapinto. O brasileiro começou forte, conseguiu uma nota 8.17 logo no início e, a partir daí, administrou a vantagem com consistência. Mesmo com uma tentativa de reação do norte-americano, Pupo manteve o domínio até o fim e confirmou a vitória com segurança para avançar à decisão.
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