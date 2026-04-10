Yago Dora e Miguel Pupo se enfrentam na primeira final da World Surf League (WSL) em 2026. Na decisão da etapa de Bells Beach, na Austrália, foi Pupo quem levou a melhor para assumir a liderança da temporada. Veja como foi abaixo.

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Surfista Ondas Nota final Yago Dora (BRA) 7.73 (1) + 6.17 (2) 13.90 Miguel Pupo (BRA) 8.10 (1) + 7.50 (2) 15.60

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Acompanhe como foi a final da WSL em Bells Beach

Surfista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Miguel Pupo 7.50 1.40 2.10 5.50 8.10 0.50 2.37 — — — Yago Dora 6.17 7.73 4.67 1.50 0.73 0.40 0.30 0.50 2.00 5.37

Miguel Pupo é o primeiro campeão da temporada na WSL

Onde final de Yago Dora não foi suficiente para a vitória

Últimos 2 minutos da final em Bells Beach

5 minutos para o fim da disputa

Pupo consegue 8.10 e toma a frente na disputa em Bells Beach

Após minutos sem muita ação, Pupo enfim recebeu uma nota para se aproximar de Dora

Faltam 20 minutos para o fim da disputa

Yago já surfou sete ondas, enquanto Miguel apenas três

25 minutos para o fim da etapa

Pupo precisa de 6.41 para virar sobre Dora

Miguel Pupo abre primeira vantagem da bateria final

Brasileiros concluíram primeira onda, com notas competitivas

➡️ Luana Silva é superada nas quartas de final da etapa de Bells Beach da WSL

Os brasileiros garantiram vaga na final da etapa de Bells Beach após vencerem suas semifinais em roteiros distintos, mas com o mesmo desfecho: classificação do Brasil.

Dora protagonizou uma virada emocionante sobre Gabriel Medina. Depois de sair atrás no placar, cresceu na reta final e, nos últimos instantes, encontrou uma onda quase perfeita. A nota 9.50 garantiu a liderança e a vitória por 16.33 a 16.17, sem tempo de reação para o adversário.

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Pupo, por sua vez, teve mais controle em sua semifinal contra Griffin Colapinto. O brasileiro começou forte, conseguiu uma nota 8.17 logo no início e, a partir daí, administrou a vantagem com consistência. Mesmo com uma tentativa de reação do norte-americano, Pupo manteve o domínio até o fim e confirmou a vitória com segurança para avançar à decisão.

Miguel Pupo em ação na WSL (Foto: Reprodução/Instagram)

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