Após 25 anos, brasileira quebra recorde de Maurren Maggi nos 100m com barreiras
Vitória Sena foi campeã do Troféu Adhemar Ferreira da Silva neste sábado (25)
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Campeã olímpica no salto em distância, Maurren Maggi viu, neste sábado (25), seu recorde nos 100m com barreiras ser quebrado. Depois de 25 anos, Vitória Sena fez um tempo abaixo e se tornou a brasileira mais rápida nesta prova. A atleta foi campeã do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizado em Bragança Paulista, em São Paulo (SP).
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Aos 28 anos, Vitória fechou a disputa em 12s69, abaixando o tempo de Maurren Maggi, estabelecido em maio de 2001, em dois centésimos de segundo. Além disso, a atleta foi responsável pelo terceiro melhor resultado da América do Sul e obteve a segundo melhor marca do mundo na temporada - o ranking é liderado pela sul-africana Marione Fourie (12s67).
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Após a confirmação do recorde, no limite da velocidade do vento válida pela World Athletics (2 m/s), Vitória, emocionada, valorizou o processo até conquistar essa marca.
— É muito gratificante. O trabalho que venho fazendo com o técnico Katsuhico Nakaya tá dando resultado. Foi uma base intensa. Treinamos muito e o resultado está aí. É algo que venho almejando e imaginando desde que eu era adolescente, sub-20. Não tenho nem palavras. A ficha tá caindo aos poucos. Só pensei em fazer a prova um pouco mais rápida, ir acelerando e encaixando as barreiras uma por uma.
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O 2026 de Vitória Sena até a quebra do recorde de Maurren Maggi
Na atual temporada, Vitória cravou o seu melhor resultado da carreira nos 60m com barreiras (8s08) indoor. O resultado a garantiu no Mundial, disputado na Polônia, em março. Já nas provas ao ar livre, quebrou seu recorde pessoal nos 100m com barreiras (12s85) em 19 de abril, na Argentina. O auge até aqui veio neste sábado (28), quando melhorou a marca e superou o recorde Maurren Maggi.
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