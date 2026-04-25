Após 25 anos, brasileira quebra recorde de Maurren Maggi nos 100m com barreiras

Campeã olímpica no salto em distância, Maurren Maggi viu, neste sábado (25), seu recorde nos 100m com barreiras ser quebrado. Depois de 25 anos, Vitória Sena fez um tempo abaixo e se tornou a brasileira mais rápida nesta prova. A atleta foi campeã do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizado em Bragança Paulista, em São Paulo (SP).

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Aos 28 anos, Vitória fechou a disputa em 12s69, abaixando o tempo de Maurren Maggi, estabelecido em maio de 2001, em dois centésimos de segundo. Além disso, a atleta foi responsável pelo terceiro melhor resultado da América do Sul e obteve a segundo melhor marca do mundo na temporada - o ranking é liderado pela sul-africana Marione Fourie (12s67).

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Após a confirmação do recorde, no limite da velocidade do vento válida pela World Athletics (2 m/s), Vitória, emocionada, valorizou o processo até conquistar essa marca.

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— É muito gratificante. O trabalho que venho fazendo com o técnico Katsuhico Nakaya tá dando resultado. Foi uma base intensa. Treinamos muito e o resultado está aí. É algo que venho almejando e imaginando desde que eu era adolescente, sub-20. Não tenho nem palavras. A ficha tá caindo aos poucos. Só pensei em fazer a prova um pouco mais rápida, ir acelerando e encaixando as barreiras uma por uma.

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O 2026 de Vitória Sena até a quebra do recorde de Maurren Maggi

Na atual temporada, Vitória cravou o seu melhor resultado da carreira nos 60m com barreiras (8s08) indoor. O resultado a garantiu no Mundial, disputado na Polônia, em março. Já nas provas ao ar livre, quebrou seu recorde pessoal nos 100m com barreiras (12s85) em 19 de abril, na Argentina. O auge até aqui veio neste sábado (28), quando melhorou a marca e superou o recorde Maurren Maggi.

Vitória Sena quebra recorde de Maurren Maggi nos 100m com barreiras (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

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