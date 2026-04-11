A Brasília de Caio Bonfim: campeão retorna à casa para Mundial inédito

Após subir ao pódio olímpico e se sagrar campeão mundial, Caio Bonfim conquistou um feito que jamais imaginou. Nascido e criado em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal, ele disputará um Mundial de Marcha Atlética em casa pela primeira vez. Neste domingo (12), a Esplanada dos Ministérios será mais um lugar marcante no mapa do atleta.

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Fundada na década de 1960 para abrigar os trabalhadores que participaram da construção de Brasília, Sobradinho até hoje guarda características de cidade tranquila, com casas térreas e ruas silenciosas. Ali, o treinador e apaixonado por atletismo João Sena fundaria o CASO (Centro de Atletismo de Sobradinho), para revelar talentos para o esporte brasileiro. Um desses talentos foi Gianetti, que se tornou sua esposa e mãe de Caio Bonfim.

Cheio de energia desde criança, Caio cresceu jogando bola e correndo nas ruas de Sobradinho ao lado do pai. Os caminhos do esporte também o levaram a Taguatinga, cidade-satélite do Distrito Federal que é a sede do Brasiliense, clube de futebol que o atleta defendeu durante boa parte da infância e adolescência, antes de se estabelecer de vez na marcha atlética.

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Uma vez que se tornou definitivamente marchador, Caio mudou de um estádio para outro. Os treinamentos, com o CASO, eram no estádio Augustinho Lima, em Sobradinho. As ruas da região, que antes eram lugar para brincadeiras, também viraram espaço para trabalho sério. Mas nem sempre foram acolhedoras.

O estádio Augustinho Lima, onde treina a equipe do CASO, passa por reforma (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Enquanto treinava na rua, o atleta ouvia muitos xingamentos, o que mudou principalmente após a conquista da prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partir dali, as buzinadas, que antes eram de preconceito, passaram a ser de reconhecimento e celebração.

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Agora, a história de Caio Bonfim chega a mais um marco importante: a Esplanada dos Ministérios, cenário icônico do coração do Brasil, que recebe um Mundial de Marcha Atlética pela primeira vez, consolidando o legado na modalidade.

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Brasília em peso no Mundial

Além de Caio Bonfim e seus pais, que integram a comissão técnica da seleção brasileira no Mundial de Marcha Atlética por Equipes, os brasilienses estão em peso na delegação. Ao todo, dos 26 atletas convocados, oito atletas representam o CASO, reforçando o papel de Sobradinho como "motor" do atletismo. Elianay Pereira, Gabriela Muniz, Mariana Dias, Diego Lima, Klaubert Emanuel, Max Batista e Lucas Mazzo jogam em casa.

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