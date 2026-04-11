A Brasília de Caio Bonfim: campeão retorna à casa para Mundial inédito
Nascido e criado em Sobradinho, o medalhista olímpico competirá na Esplanada dos Ministérios
- Matéria
- Mais Notícias
Após subir ao pódio olímpico e se sagrar campeão mundial, Caio Bonfim conquistou um feito que jamais imaginou. Nascido e criado em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal, ele disputará um Mundial de Marcha Atlética em casa pela primeira vez. Neste domingo (12), a Esplanada dos Ministérios será mais um lugar marcante no mapa do atleta.
➡️Guia do Mundial de Marcha Atlética: como funciona a disputa por equipes
➡️Com Caio Bonfim, Brasil disputa Mundial de Marcha por Equipes; veja programação
Fundada na década de 1960 para abrigar os trabalhadores que participaram da construção de Brasília, Sobradinho até hoje guarda características de cidade tranquila, com casas térreas e ruas silenciosas. Ali, o treinador e apaixonado por atletismo João Sena fundaria o CASO (Centro de Atletismo de Sobradinho), para revelar talentos para o esporte brasileiro. Um desses talentos foi Gianetti, que se tornou sua esposa e mãe de Caio Bonfim.
Cheio de energia desde criança, Caio cresceu jogando bola e correndo nas ruas de Sobradinho ao lado do pai. Os caminhos do esporte também o levaram a Taguatinga, cidade-satélite do Distrito Federal que é a sede do Brasiliense, clube de futebol que o atleta defendeu durante boa parte da infância e adolescência, antes de se estabelecer de vez na marcha atlética.
Uma vez que se tornou definitivamente marchador, Caio mudou de um estádio para outro. Os treinamentos, com o CASO, eram no estádio Augustinho Lima, em Sobradinho. As ruas da região, que antes eram lugar para brincadeiras, também viraram espaço para trabalho sério. Mas nem sempre foram acolhedoras.
Enquanto treinava na rua, o atleta ouvia muitos xingamentos, o que mudou principalmente após a conquista da prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partir dali, as buzinadas, que antes eram de preconceito, passaram a ser de reconhecimento e celebração.
Agora, a história de Caio Bonfim chega a mais um marco importante: a Esplanada dos Ministérios, cenário icônico do coração do Brasil, que recebe um Mundial de Marcha Atlética pela primeira vez, consolidando o legado na modalidade.
+ Aposte no seu atleta favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Brasília em peso no Mundial
Além de Caio Bonfim e seus pais, que integram a comissão técnica da seleção brasileira no Mundial de Marcha Atlética por Equipes, os brasilienses estão em peso na delegação. Ao todo, dos 26 atletas convocados, oito atletas representam o CASO, reforçando o papel de Sobradinho como "motor" do atletismo. Elianay Pereira, Gabriela Muniz, Mariana Dias, Diego Lima, Klaubert Emanuel, Max Batista e Lucas Mazzo jogam em casa.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias