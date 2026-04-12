Caio Bonfim é bronze no Mundial de Marcha Atlética em dia histórico

Caio Bonfim conquista a medalha de bronze no Mundial de Marcha Atlética por equipes, disputada em Brasília, sua terra natal.

Caio Bonfim acordou. Levantou da cama e olhou pela janela. Lá estava a sua Brasília. Cidade onde cresceu, onde mora e onde treina. Poderia ser apenas mais um dia comum. Mas estava longe disso. Era dia de competição. "A" competição. Pela primeira vez, a América do Sul recebia o Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Na capital federal do Brasil, também conhecida como "quintal do Caio". Com toda torcida eufórica, que gritava sem parar, ele não decepcionou. Conquistou a medalha de bronze na meia maratona.

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Foram 1h27min36s de muito esforço e muita dor. Caio Bonfim chegou ao fim do percurso exausto. Caiu e precisou de um tempo para se recuperar. Depois de levantar, se emocionou e chorou abraçado com sua família. O italiano Francesco Fortunato foi o campeão da prova (1h27min25s) e Misgana Wakuma, da Etiópia, ficou com a prata.

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Caio Bonfim conquista o bronze no Mundial de Marcha Atlética (Mariana Sá/COB)

Mais cedo, o Brasil já tinha feito história. Com os resultados somados de Viviane Lyra (5ª), Gabriela Muniz (8ª) e Mayara Vicentainer (9ª), o Brasil conseguiu a inédita medalha de bronze por equipes na maratona feminina.

Na disputa por equipes, os atletas competem individualmente nas provas de maratona, meia maratona e 10km (sub-20), e somam pontos para seus países, de acordo com sua posição final. Vence o país que somar menos pontos. São premiadas as três melhores equipes de cada prova, no masculino e feminino, além dos pódios individuais.

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Torcida brasileira por Caio Bonfim

O dia começou bem cedo no Eixo Monumental de Brasília, onde foi organizado o circuito da prova. A primeira largada aconteceu às 6h45 da manhã, sob um céu nublado e um vento gelado. Aos poucos, a torcida foi se juntando e enfeitando as grades ao redor do percurso com diferentes bandeiras, especialmente de Brasil e Equador.

O circuito foi montado em um dos principais cartões postais da capital federal, com a largada na altura do Museu Nacional da República, passando pela Catedral Metropolitana e próximo à Esplanada dos Ministérios. Ao redor da pista, fora do espaço delimitado para a elite do atletismo mundial, pessoas comuns corriam, caminhavam e pedalavam.

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