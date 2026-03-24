Um evento e tanto de MMA contará com nomes impressionantes para a história do esporte no dia 16 de maio deste ano. Na luta principal, o combate entre Ronda Rousey e Gina Carano fecha a noite de muita ação. Antes, para os fãs brasileiros, a festa também está garantida com Junior Cigano, Aline Pereira e Philipe Lins, que enfrentará o ex-campeão do UFC Francis Ngannou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Esse será o primeiro evento de MMA da Most Valuable Promotions (MVP), conhecido pelos combates que agitaram o mundo do boxe nos últimos anos. Ao todo, o card completo terá 11 lutas de três e cinco rounds dividos entre promessas e campeões mundiais. Veja abaixo:

Card completo do primeiro evento de MMA da MVP (Foto: Divulgação)

Quatro brasileiros estão confirmados no evento. De volta ao octógono, Junior dos Santos não disputa uma luta de MMA desde 2022, quando foi derrotado por Yorgan de Castro no Eagle FC 47. Além do ex-campeão do UFC, Philipe Lins e Adriano Moraes trazem grande experiência na categoria para a estreia do MVP nas artes marciais mistas.

continua após a publicidade

Ainda nova na categoria, Aline Pereira chega em busca de manter a boa fase na carreira. A irmã de Alex Poatan registra, até o momento, duas vitórias e duas derrotas em seu cartel no MMA. Ainda assim, a lutadora se destaca como campeã mundial do peso-mosca no Karate Combat.

➡️ UFC anuncia card da Casa Branca com Poatan e Topuria; veja

➡️ Mesmo com vitória, Charles do Bronx não sobe em ranking do UFC

Card completo e mais detalhes do evento

FICHA TÉCNICA

UFC 326

📆 Data: 16 de abril de 2025

⏰ Horário: A definir

🌍 Local: no Intuit Dome, em Los Angeles (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Netflix (todo o card)

continua após a publicidade

Card completo

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ronda Rousey x Gina Carano

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Francis Ngannou x Philipe Lins

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Nate Diaz x Mike Perry

Peso-leve (até 70,3 Kg): Salahdine Parnasse x Kenneth Cross

Peso-pesado (até 120 Kg): Junior dos Santos x Robelis Despaigne

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Muhammad Mokaev x Adriano Moraes

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Lorenz Larkin x Jason Jackson

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Namo Fazil x Jake Babian

Peso-pena (até 65,7 Kg): David Mgoyan x Albert Morales

Peso casado (até 59 Kg): Aline Pereira x Jade Masson-Wong

Peso casado (até 74,8 Kg): Chris Avila x A definir