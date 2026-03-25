Primeira defesa de cinturão de Islam Makhachev já tem data, confirma empresário
Russo optou por manter o cronograma original do Ultimate
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O cinturão de Islam Makhachev nos meio-médios (77 kg) já tem data para ser disputado. Após dominar os pesos-leves e conquistar o duplo campeonato, o russo fará sua primeira defesa de título em julho. A informação foi confirmada por seu empresário, Ali Abdelaziz, que garantiu que os termos já estão acertados, restando apenas o anúncio formal da organização.
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Embora o nome do adversário seja mantido sob sigilo, Abdelaziz foi enfático ao portal TMZ Sports: o confronto será contra o desafiante número um do ranking.
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Planejamento mantido e questões pessoais
A confirmação encerra especulações sobre os próximos passos do campeão. Segundo o empresário, Makhachev chegou a receber ofertas para lutas diferentes na divisão, mas optou por seguir o cronograma original após resolver pendências particulares que o afastaram brevemente do octógono.
— O Islam tinha algumas questões pessoais para resolver, algo que o próprio Dana White já havia comentado. Ele recebeu propostas para lutas distintas, mas decidiu manter o foco em julho. O acordo está fechado contra o número um da categoria — revelou Abdelaziz.
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O mistério do adversário: quem subirá ao octógono?
A declaração de que o oponente é o "número 1" coloca o topo da categoria em polvorosa, mas deixa margem para dúvidas técnicas no ranking, como Ian Machado Garry, Michael Morales e Kamaru Usman, que ainda não têm lutas marcadas.
Islan Makhachev consolidou seu nome na história ao migrar dos leves (70 kg) para os meio-médios, mantendo o nível de dominância que o tornou um dos atletas mais temidos do UFC.
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