Alex Poatan busca feito inédito no UFC em duelo entre Brasil e França
Brasileiro enfrenta Ciryl Gane no UFC Casa Branca em junho deste ano
Um combate entre Brasil e França pode colocar a Amarelinha no livro dos recordes do UFC com um feito nunca antes visto. No evento da Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, Alex Poatan enfrentará o francês Ciryl Gane em busca do cinturão interino dos pesos-pesados. Em um dia de disputas entre os países, o Lance! analisa esse importante duelo para os fãs brasileiros do Ultimate.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
A trajetória até o topo três vezes
Em novembro de 2022, Pereira conquistou o cinturão dos médios, iniciando seu primeiro reinado. Na revanche contra Israel Adesanya, o brasileiro foi derrotado e subiu para os meio-pesados. Pouco mais de um ano depois de sua primeira conquista, Poatan iniciou seu segundo reinado, desta vez na categoria até 93 kg.
Dessa vez, Alex teve a oportunidade de defender o cinturão três vezes, estabelecendo o recorde de defesas mais rápidas de título — as vitórias sobre Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree aconteceram entre abril e outubro de 2024.
Mas então veio o fim abrupto de seu segundo reinado. No UFC 313, em abril deste ano, Poatan foi derrotado por Magomed Ankalaev. A revanche não demorou a acontecer e, meses depois, o brasileiro reconquistou o cinturão dos meio-pesados. Logo após o combate, Pereira aproveitou para anunciar sua subida para a categoria mais pesada da organização.
Um experiente peso-pesado
Ciryl Gane, por sua vez, tem experiência na divisão e já foi campeão interino dos pesados. Seu reinado terminou com uma derrota para Jon Jones, em 2023. Vale destacar que, na época, o francês ignorou os desafios do então promissor Tom Aspinall, ao afirmar que não tinha interesse no confronto.
Ainda assim, o lutador venceu Serghei Spivac e Alexander Volkov e, desde então, garantiu mais uma oportunidade de disputar o título.
Sua última aparição no octógono, no entanto, foi justamente contra Aspinall, em disputa pelo cinturão linear. No primeiro round, Gane aplicou um golpe ilegal ao atingir os olhos do adversário, que não teve condições de continuar na luta. As consequências da lesão do britânico recolocaram o francês na disputa pelo título.
A polêmica do UFC Casa Branca
Após meses de expectativa e especulações entre fãs e lutadores, Dana White finalmente anunciou, na madrugada deste domingo (8), o card completo do aguardado UFC Casa Branca. O evento histórico, marcado para o dia 14 de junho, contará com três representantes brasileiros no octógono.
Após meses de campanha por parte dos lutadores, os fãs do UFC alimentavam a expectativa de ver o duelo entre Alex Poatan e Jon Jones no card da Casa Branca – o que não aconteceu. A decisão final da organização, porém, deixou a lenda norte-americana de fora. Ainda assim, garantiu a presença do brasileiro, que agora busca conquistar seu terceiro cinturão no Ultimate.
Poatan abandonou o cinturão dos meio-pesados para enfrentar o Gane no peso-pesado. Com o afastamento do atual campeão, Tom Aspinall, a luta co-principal do UFC Casa Branca terá em disputa o título interino da categoria mais pesada da organização.
