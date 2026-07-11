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McGregor x Holloway: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 329

Evento será realizado em Las Vegas, nos EUA, a partir das 18h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 15:00
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Poster do UFC 329 destaca luta entre McGregor e Holloway (Foto: Reprodução/UFC)
Poster do UFC 329 destaca luta entre McGregor e Holloway (Foto: Reprodução/UFC)

O Ultimate retorna com o UFC 329, sexto evento numerado de 2026, neste sábado (11). Na luta principal, o irlandês Conor McGregor enfrenta o havaiano Max Holloway pelo peso meio-médio (até 77,1 Kg). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h.

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    Ao todo, 14 combates estão confirmados para o evento. Em destaque no Brasil, Cesar Almeida, Ryan Gandra e Alessandro Costa levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono do UFC. Os três brasileiros estão no card preliminar.

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    McGregor x Holloway

    O duelo entre Conor McGregor e Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.

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    • De um lado, a estrela irlandesa que não entra no octógono desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264. Do outro, o ex-campeão BMF que chega de um duro revés para Charles do Bronx. Na ocasião, o havaiano viu seu jogo ser anulado pelo brasileiro.

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    Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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    FICHA TÉCNICA
    UFC 329

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

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    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

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