McGregor x Holloway: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 329
Evento será realizado em Las Vegas, nos EUA, a partir das 18h (de Brasília)
O Ultimate retorna com o UFC 329, sexto evento numerado de 2026, neste sábado (11). Na luta principal, o irlandês Conor McGregor enfrenta o havaiano Max Holloway pelo peso meio-médio (até 77,1 Kg). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h.
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Ao todo, 14 combates estão confirmados para o evento. Em destaque no Brasil, Cesar Almeida, Ryan Gandra e Alessandro Costa levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono do UFC. Os três brasileiros estão no card preliminar.
McGregor x Holloway
O duelo entre Conor McGregor e Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.
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De um lado, a estrela irlandesa que não entra no octógono desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264. Do outro, o ex-campeão BMF que chega de um duro revés para Charles do Bronx. Na ocasião, o havaiano viu seu jogo ser anulado pelo brasileiro.
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FICHA TÉCNICA
UFC 329
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
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