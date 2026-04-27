Carlos Prates lidera UFC contra ex-campeão dos meio-médios
Brasileiro enfrenta Jack Della Maddalena pela luta principal do UFC Perth
Depois da aposentadoria de Gilbert Durinho em abril, o Brasil voltará a liderar um evento do UFC no próximo sábado, no dia 2 de maio. Na luta principal em Perth, na Austrália, o brasileiro Carlos Prates tenta impedir o regresso do anfitrião Jack Della Maddalena, após a perda do cinturão dos meio-médios. Além dele, apenas um outro brazuca entrará em ação.
Prates x Della Maddalena
Carlos Prates chega a Perth em alta, impulsionado por duas vitórias seguidas por nocaute sobre Geoff Neal e Leon Edwards. Em grande fase, o brasileiro soma seis triunfos na organização – todos pela via rápida – e levou bônus de Performance da Noite em cada uma dessas apresentações, consolidando-se como um dos nomes mais explosivos da divisão.
Do outro lado, Jack Della Maddalena tenta retomar o embalo após perder o cinturão para Islam Makhachev, em novembro de 2025. Antes do revés, o australiano acumulava oito vitórias consecutivas, com cinco delas por interrupção, passando por adversários de peso como Belal Muhammad e Gilbert "Durinho" Burns.
Brasil volta a ser minoria
Um card cheio de brasileiros marcou o último evento do UFC, neste sábado (25) – segunda maior nacionalidade, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar disso, apenas dois saíram com a vitória: Talita Alencar e Raoni Barcelos que superaram a compatriota Julia Polastri e o norte-americano Montel Jackson, respectivamente.
Dessa vez, o país de destaque é a Austrália, onde acontecerá o evento. Ao todo, 12 dos 24 atletas confirmados são australianos, ou seja, há um "anfritão" em cada luta programada para o UFC Perth deste sábado (2). Vale destacar ainda que, além de Prates, há apenas um outro brasileiro: Kevin Christian.
O brasileiro faz seu retorno ao octógono após uma sofrida derrota em sua estreia na organização. Em novembro de 2025, terminou sua primeira luta no ação contra o norte-americano Billy Elekana.
➡️ Alex Poatan busca feito inédito no UFC em duelo entre Brasil e França
FICHA TÉCNICA
UFC Perth
📆 Data: 2 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir de 5h (horário de Brasília)
🌍 Local: na RAC Arena, em Perth (AUS)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 8 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Quillan Salkilld
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tim Elliot x Steve Erceg
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Shamil Gaziev x Brando Pericic
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tai Tuivasa x Louie Sutherland
Card Preliminar - 5 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cam Rowston x Robert Bryczek
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Junior Tafa x Kevin Christian
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jacob Malkoun x Gerald Meerschaert
Peso-galo (até 61,2 Kg): Colby Tchiknesse x Vince Morales
Peso-médio (até 83,9 Kg): Benjamin Johnston x Wes Schultz
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jonathan Micallef x Themba Gorimbo
Peso-leve (até 70,3 Kg): Dom Mar Fan x Kody Steele
