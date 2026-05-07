VÍDEO: Primeira encarada do UFC Casa Branca com Alex Poatan

A promoção do UFC Casa Branca começou e está a todo vapor. Nesta quarta-feira (6), os protagonistas do evento histórico – nomeado oficialmente UFC Freedom 250 – fizeram uma visita a Donald Trump na casa presidencial dos Estados Unidos. Para aproveitar a passagem no local escolhido para o show, as primeiras encaradas entre os adversários aconteceram; assista abaixo.

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Poatan x Gane

A luta co-principal da noite será liderada pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

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Topuria x Gaethje

Depois do confronto entre ex-campeões, dois atuais campeões se enfrentam na luta principal do UFC Casa Branca. Os problemas familiares impediram que o georgiano Ilia Topuria focasse em sua carreira, e um cinturão interino foi disputado e vencido pelo norte-americano Justin Gaethje. Agora, os lutadores disputam a unificação do título dos pesos leves (até 71,3 kg).

Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

➡️ Primeiro evento em 2026 com duas disputas de cinturão do UFC

Com luta de última hora, card do UFC Casa Branca está definido

Uma nova luta foi adicionada ao card do UFC Freedom 250 em abril. Dessa vez, o pedido veio de Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, e a confirmação veio logo em seguida por meio de Dana White. O card completo, então, passa a ter sete combates que acontecerão no dia 14 de junho.

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Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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