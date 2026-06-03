Brasileiro ex-campeão despenca em ranking do UFC após derrota

Deiveson Figueiredo sofreu sua segunda derrota consecutiva em 2026, no último sábado (30). Na luta principal do UFC Macau, o brasileiro foi finalizado pelo chinês Song Yadong no fim do segundo round. A organização, então, decidiu rebaixar o ex-campeão dos moscas (até 56,7 kg) no ranking, resultado da má fase do lutador.

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Como de costume, o UFC atualizou os rankings oficiais na terça-feira – três dias após um evento Fight Night ou numerado. Dependendo do resultado na luta, o Brasil pode subir ou descer na lista dos melhores lutadores da organização. A mudança, desta vez, foi mais do que satisfatória para os fãs brasileiros.

A derrota sofrida por Figueiredo na luta principal do UFC Macau o custou menos duas colocações na divisão dos galos (até 61,2 kg). Antigo número 7, "Deus da Guerra" cai para o nono lugar, perdendo posições para o mexicano David Martinez e norte-americano Mario Bautista.

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Mudanças no peso-galo do UFC

Posição Lutador Atualização Campeão Petr Yan 1º Merab Dvalishvili 2º Umar Nurmagomedov 3º Sean O'Malley ⬇️ 1 4º Cory Sandhagen 5º Song Yadong 6º Aiemann Zahabi 7º Mario Bautista ⬆️ 1 8º David Martinez ⬆️ 1 9º Deiveson Figueiredo ⬇️ 2 10º Marlon Vera

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Como funciona o ranking do UFC

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só cai uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão – ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

Xicão é retirado do ranking dos pesados

Deiveson não foi o único brasileiro afetado pela última atualização dos rankings. Entre os pesos-pesados (até 120,2 kg), Tallison Teixeira deixou o Top 15 após o revés mais recente no octógono. No caso de Xicão, o resultado foi ainda mais duro: o lutador acabou nocauteado pelo russo Sergei Pavlovich em apenas 39 segundos de combate.

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Tallison Teixeira, o Xicão, no UFC Macau (Foto: Reprodução/Instagram: @xicao_ufc)

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