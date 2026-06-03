Com Marretinha, conheça os oito brasileiros do card no UFC deste sábado (6)
O evento acontecerá no dia 6 de junho, com início às 18h (de Brasília)
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Oito lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 118 neste sábado (30), incluindo Gabriel "Marretinha" Bonfim na luta principal. O Fight Night será, então, comandado pelo brasileiro que enfrenta o ex-campeão Belal Muhammad. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
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O evento contará com a participação de sete lutadores brasileiros: Alessandro Costa, Bruno Silva, Priscila Cachoeira, Joanderson Brito, Jeisla Chaves, Ketlen Souza e Ariane Carnelossi. Todos os combates do Brasil acontecerão no card preliminar.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 118
🥊 Gabriel Bonfim
Apelido: Marretinha
Cartel no MMA: 19-1
Idade: 28 anos
Cidade: Brasília, DF
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 11ª colocação
Próximo adversário: Belal Muhammad (Palestina)
🥊 Alessandro Costa
Apelido: Nonô
Cartel: 15-5
Idade: 30 anos
Cidade: Alenquer, PA
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Matt Schnell (Estados Unidos)
🥊 Bruno Silva
Apelido: Bulldog
Cartel no MMA: 15-8-2, 1 NC
Idade: 36 anos
Cidade: Piracicaba, SP
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: 15ª colocação
Próxima adversária: Edgar Chairez (México)
🥊 Priscila Cachoeira
Apelido: Zombie Girl
Cartel no MMA: 13-8
Idade: 37 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Chelsea Chandler (Estados Unidos)
🥊 Joanderson Brito
Apelido: Tubarão
Cartel no MMA: 18-5-1
Idade: 31 anos
Cidade: Santa Helena, MA
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Jordan Leavitt (Estados Unidos)
🥊 Jeisla Chaves
Apelido: -
Cartel no MMA: 7-0
Idade: 29 anos
Cidade: Nova Canaã, BA
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Yuneisy Duben (Venezuela)
🥊 Ketlen Souza
Apelido: Esquentadinha
Cartel no MMA: 16-6
Idade: 31 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ariane Carnelossi (Brasil)
🥊 Ariane Carnelossi
Apelido: Sorriso
Cartel no MMA: 15-4
Idade: 33 anos
Cidade: Alvares Machado, SP
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ketlen Souza (Brasil)
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Veja o card completo
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 118
📆 Data: 6 de junho de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Gabriel Bonfim
Peso-médio (até 82,9 Kg): Brendan Allen x Edmen Shahbazyan
Peso-leve (até 70,3 Kg): Fares Ziam x Tom Nolan
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bryce Mitchell x Santiago Luna
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Junior Tafa
Card Preliminar - 18 horas
Peso casado (até 58,9 Kg): Matt Schnell x Alessandro Costa
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marcus McGhee x John Yannis
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno Silva x Edgar Chairez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Priscila Cachoeira x Chelsea Chandler
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jordan Leavitt x Joanderson Brito
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jeisla Chaves x Yuneisy Duben
Peso-palha (até 52,1 Kg): Ketlen Souza x Ariane Carnelossi
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