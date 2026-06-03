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Com Marretinha, conheça os oito brasileiros do card no UFC deste sábado (6)

O evento acontecerá no dia 6 de junho, com início às 18h (de Brasília)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
10:15
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Gabriel Bonfim venceu luta principal em evento do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
imagem cameraGabriel Bonfim venceu luta principal em evento do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
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Oito lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 118 neste sábado (30), incluindo Gabriel "Marretinha" Bonfim na luta principal. O Fight Night será, então, comandado pelo brasileiro que enfrenta o ex-campeão Belal Muhammad. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

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O evento contará com a participação de sete lutadores brasileiros: Alessandro Costa, Bruno Silva, Priscila Cachoeira, Joanderson Brito, Jeisla Chaves, Ketlen Souza e Ariane Carnelossi. Todos os combates do Brasil acontecerão no card preliminar.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 118

🥊 Gabriel Bonfim

Apelido: Marretinha
Cartel no MMA: 19-1
Idade: 28 anos
Cidade: Brasília, DF
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 11ª colocação
Próximo adversário: Belal Muhammad (Palestina)

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Gabriel Bonfim venceu Randy Brown no UFC Vegas 111 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Gabriel Bonfim venceu Randy Brown no UFC Vegas 111 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

🥊 Alessandro Costa

Apelido: Nonô
Cartel: 15-5
Idade: 30 anos
Cidade: Alenquer, PA
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Matt Schnell (Estados Unidos)

Alessandro Costa comemora vitória sobre Stewart Nicoll no UFC Vegas 115.(Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)
Alessandro Costa comemora vitória sobre Stewart Nicoll no UFC Vegas 115.(Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

🥊 Bruno Silva

Apelido: Bulldog
Cartel no MMA: 15-8-2, 1 NC
Idade: 36 anos
Cidade: Piracicaba, SP
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: 15ª colocação
Próxima adversária: Edgar Chairez (México)

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Bruno Bulldog encerrou má fase no UFC Vancouver
Bruno Bulldog encerrou má fase no UFC Vancouver (Foto: Instagram/ UFC Brasil)

🥊 Priscila Cachoeira

Apelido: Zombie Girl
Cartel no MMA: 13-8
Idade: 37 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Chelsea Chandler (Estados Unidos)

Priscila Cachoeira venceu Josiane Nunes no UFC Vegas 104 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)
Priscila Cachoeira venceu Josiane Nunes no UFC Vegas 104 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

🥊 Joanderson Brito

Apelido: Tubarão
Cartel no MMA: 18-5-1
Idade: 31 anos
Cidade: Santa Helena, MA
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Jordan Leavitt (Estados Unidos)

Joanderson Tubarão comemora vitória no UFC (Foto: Chris Unger/UFC)
Joanderson Tubarão comemora vitória no UFC (Foto: Chris Unger/UFC)

🥊 Jeisla Chaves

Apelido: -
Cartel no MMA: 7-0
Idade: 29 anos
Cidade: Nova Canaã, BA
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Yuneisy Duben (Venezuela)

Jeisla levou a melhor sobre Montenegro e foi contratada pelo UFC (Foto: Reproduçãp Instagram UFC Brasil)
Jeisla levou a melhor sobre Montenegro e foi contratada pelo UFC (Foto: Reproduçãp Instagram UFC Brasil)

🥊 Ketlen Souza

Apelido: Esquentadinha
Cartel no MMA: 16-6
Idade: 31 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ariane Carnelossi (Brasil)

Ketlen Souza traz única vitória brasileira no UFC (Reprodução Instagram UFC)
Ketlen Souza traz única vitória brasileira no UFC (Reprodução Instagram UFC)

🥊 Ariane Carnelossi

Apelido: Sorriso
Cartel no MMA: 15-4
Idade: 33 anos
Cidade: Alvares Machado, SP
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ketlen Souza (Brasil)

Ariane Carnelossi (Foto: Reprodução)
Ariane Carnelossi é atleta do UFC (Foto: Reprodução)

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Veja o card completo

FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 118

📆 Data: 6 de junho de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Gabriel Bonfim
Peso-médio (até 82,9 Kg): Brendan Allen x Edmen Shahbazyan
Peso-leve (até 70,3 Kg): Fares Ziam x Tom Nolan
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bryce Mitchell x Santiago Luna
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Junior Tafa

Card Preliminar - 18 horas

Peso casado (até 58,9 Kg): Matt Schnell x Alessandro Costa
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marcus McGhee x John Yannis
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno Silva x Edgar Chairez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Priscila Cachoeira x Chelsea Chandler
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jordan Leavitt x Joanderson Brito
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jeisla Chaves x Yuneisy Duben
Peso-palha (até 52,1 Kg): Ketlen Souza x Ariane Carnelossi

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