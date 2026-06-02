A história será feita pelo Ultimate Fighting Championship (UFC) no dia 14 de junho. Como nunca visto antes, o UFC fará um evento repleto de estrelas nos jardins da Casa Branca, residência presidencial dos Estados Unidos. O ineditismo do card histórico foi, inclusive, exaltado por Donald Trump em entrevista ao "Fox News".

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— É bem na porta da frente da Casa Branca. Vocês nunca verão isso de novo. Nunca aconteceu antes e vocês nunca verão novamente. É incrível, e o UFC vai trazer os melhores lutadores do mundo nesta noite. Todos dizem que querem lutar na Casa Branca — disse o presidente.

Amigo de longa data de Dana White, presidente do UFC, Trump aproveitou ainda para elogiar o trabalho feito pelo dirigente na montagem do card. Além disso, a estrutura e a oportunidade de receber milhares de pessoas gratuitamente foram outros pontos celebrados.

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— O Dana é um cara incrível, que tem feito um ótimo trabalho. Ele organizou algo que será o evento de maior audiência (da história), talvez um dos maiores de todos os tempos no esporte. Isso vai acontecer e é tudo gratuito. Será destinado aos soldados. Teremos 100 mil pessoas no parque do outro lado da rua, oito telões gigantes e tudo de graça — completou.

➡️ Além de Alex Poatan, Brasil tem mais dois lutadores no UFC Casa Branca

Poatan no UFC Casa Branca

A luta co-principal do evento histórico será liderada por Alex Pereira e Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

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Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy leva a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta o norte-americano Michael Chandler. Veja aqui o card completo.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

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