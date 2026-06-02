Pouco menos de um ano após passar por uma experiência de quase morte, Ben Askren, ex-lutador do UFC, está oficialmente de volta à ativa. A organização de wrestling RAF anunciou, na última segunda-feira (01), que o norte-americano de 41 anos enfrentará o ex-campeão dos meio-médios do UFC, Belal Muhammad. O confronto está marcado para o dia 18 de julho, em Milwaukee (EUA).

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➡️ Ex-lutador do UFC passa por transplante duplo de pulmão após pneumonia grave

O anúncio chocou a comunidade do MMA e do wrestling devido à gravidade dos problemas de saúde enfrentados por Askren em 2025. Em junho do ano passado, o atleta foi hospitalizado em estado crítico após uma infecção por estafilococos evoluir para um quadro de pneumonia grave. "Funky", como é conhecido, chegou a ficar em coma por 45 dias, dependeu de ventilação artificial e sofreu quatro paradas cardíacas, além de perder 23 kg durante o processo.

A salvação do lutador veio no final do mesmo mês, quando ele foi submetido a um transplante duplo de pulmão bem-sucedido. O problema de saúde acabou adiando a estreia de Askren no RAF, inicialmente prevista para agosto de 2025, em que ele já atuava nos bastidores como embaixador.

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Liberação médica de Askren e carreira no UFC

Após meses de uma intensa reabilitação, Askren recebeu o aval médico para voltar a competir em alto nível. Totalmente recuperado, o ex-membro da equipe olímpica de wrestling dos Estados Unidos terá pela frente um teste de fogo em sua volta ao MMA.

- Algo falou comigo e disse: 'Preciso lutar para resolver isso'. Então, tenho feito o meu melhor todos os dias para treinar e entrar em forma e estou me sentindo muito bem.

Askren foi campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) do Bellator e do ONE Championship e chegou a competir no UFC, com um cartel de 19 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (luta sem resultado). Agora, o americano se prepara para escrever o capítulo mais improvável de sua vitoriosa carreira nos esportes de combate.

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