O jogo teve um público de 10.666 torcedores e foi marcado pela superioridade santista no primeiro tempo.

O Santos venceu por 3 a 1, com destaque para Paulo Henrique Ganso, que marcou dois gols.

O clássico entre Santos e Corinthians ocorreu em 31 de maio de 2009, na Vila Belmiro.

O clássico entre Santos e Corinthians disputado em 31 de maio de 2009, na Vila Belmiro, ficou marcado por uma grande atuação de Paulo Henrique Ganso, então uma das principais revelações do futebol brasileiro. Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, o meia foi o protagonista da vitória santista por 3 a 1, comandando o jogo com dois gols ainda no primeiro tempo. O Lance! relembra Santos 3 x 1 Corinthians no Brasileirão 2009.

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O confronto aconteceu diante de mais de dez mil torcedores na Vila e representou um momento importante na afirmação de Ganso no time principal do Santos. Ao lado de jogadores experientes e de outras promessas da base, o meia mostrou criatividade, visão de jogo e capacidade de decisão.

Santos 3 x 1 Corinthians no Brasileirão 2009

O domínio do Santos no primeiro tempo

O Santos começou a partida impondo ritmo forte e controlando as ações ofensivas. A equipe santista explorava bem a movimentação no meio-campo, com Ganso participando diretamente da construção das jogadas.

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Aos 16 minutos do primeiro tempo, o meia abriu o placar para o Santos, aproveitando a organização ofensiva da equipe para finalizar e colocar os donos da casa em vantagem.

Pouco depois, aos 29 minutos, Ganso voltou a aparecer com protagonismo. O camisa 10 marcou novamente e ampliou o placar para 2 a 0, consolidando a superioridade santista na primeira etapa.

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A reação corintiana no início do segundo tempo

O Corinthians tentou reagir logo após o intervalo. A equipe diminuiu o placar aos 4 minutos do segundo tempo, com Renato, reacendendo momentaneamente a disputa no clássico.

Apesar do gol, o time visitante encontrou dificuldades para manter pressão constante sobre o Santos. A equipe santista conseguiu controlar o ritmo da partida e administrar a vantagem construída no primeiro tempo.

O gol que confirmou a vitória

Nos minutos finais, o Santos garantiu definitivamente o resultado.

Aos 44 minutos do segundo tempo, Madson marcou o terceiro gol santista, selando a vitória por 3 a 1 na Vila Belmiro.

O resultado confirmou o bom desempenho da equipe comandada por Vagner Mancini naquele clássico.

Ficha técnica de Santos 3 x 1 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro 2009

Data: 31 de maio de 2009

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 10.666 pagantes

Renda: R$ 245.040,00

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Nilson de Souza Moção e Carlos Augusto Nogueira Junior

Gols

Paulo Henrique Ganso – 16 min do 1º tempo (Santos)

Paulo Henrique Ganso – 29 min do 1º tempo (Santos)

Renato – 4 min do 2º tempo (Corinthians)

Madson – 44 min do 2º tempo (Santos)

Escalações

Santos

Fábio Costa; Luizinho (Pará), Fabão, Fabiano Eller e Léo; Rodrigo Souto, Roberto Brum, Molina (Neymar), Paulo Henrique Ganso e Madson (Germano); Kléber Pereira.

Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians

Julio Cesar; Diogo, Jean, Renato e Saci (Bruno); Jucilei (Marcinho), Moradei (Jadson), Boquita e Morais; Lulinha e Souza.

Técnico: Mano Menezes.

A afirmação de Ganso no clássico

A vitória sobre o Corinthians ficou lembrada principalmente pela atuação de Paulo Henrique Ganso, que comandou o meio-campo santista e marcou dois gols decisivos.

O desempenho naquele clássico ajudou a consolidar o meia como uma das principais promessas do futebol brasileiro, poucos meses antes de ele se tornar peça central no Santos que brilharia nos anos seguintes.