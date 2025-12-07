Jogadores com mais partidas no Brasileirão; quem são

Posições como goleiros, volantes e meias predominam no ranking devido a menor desgaste físico e melhor leitura de jogo.

Ao longo de mais de seis décadas, o Campeonato Brasileiro registrou a trajetória de centenas de ídolos. Entre gols, títulos e campanhas memoráveis, um dos recordes mais emblemáticos da competição é o número de partidas disputadas. Ele revela a capacidade de um atleta permanecer competitivo por muitos anos, enfrentando diferentes eras do futebol nacional, mudanças de formato e altos níveis de exigência física. O Lance! apresenta os jogadores com mais partidas no Brasileirão.

Desde 1959, quando Taça Brasil e Robertão passaram a integrar o universo unificado dos títulos nacionais, alguns jogadores consolidaram marcas impressionantes. O alto número de partidas é dominado por goleiros, volantes e meias, posições menos dependentes de explosão física e mais associadas à regularidade. Em 2025, o goleiro Fábio tornou-se o maior recordista da história, ultrapassando a marca de 700 jogos.

A seguir, veja a lista atualizada dos atletas que mais entraram em campo no Brasileirão unificado e como cada um construiu sua longevidade.

Jogadores com mais partidas no Brasileirão

Os recordistas de partidas: quem mais jogou o Brasileirão

O ranking histórico reúne nomes que se destacaram pela consistência e pela capacidade de se manter em alto nível ao longo de quase duas décadas, ou até mais. Entre eles, goleiros lideram com folga, reforçando o peso da posição quando o assunto é longevidade.

1º – Fábio (Goleiro) – 700+ jogos

O maior recordista da história do Brasileirão. Atuando por Vasco, Cruzeiro e Fluminense, ultrapassou a marca de 700 partidas em 2025. A regularidade por mais de 25 anos na elite o coloca em um patamar isolado, combinando técnica, preparação física exemplar e longevidade raríssima no futebol brasileiro.

2º – Rogério Ceni (Goleiro) – 575 jogos

Ídolo absoluto do São Paulo, defendeu o clube entre 1990 e 2015. Além da marca expressiva de partidas, ficou conhecido mundialmente como o maior goleiro-artilheiro da história, com mais de 100 gols na carreira.

3º – Léo Moura (Lateral-direito) – 504 jogos

Um dos laterais mais longevos do país, acumulou passagens por Flamengo, Grêmio, Vasco, Palmeiras, Fluminense e outros clubes. O auge foi no Flamengo, onde se consolidou como um dos maiores laterais da história recente.

4º – Diego Souza (Meia/Atacante) – 472 jogos

Versátil e decisivo, atuou por Vasco, Grêmio, Sport, Palmeiras, São Paulo, Botafogo e outros clubes. Atingiu a marca de mais de 470 jogos e figura como um dos maiores pontuadores do Brasileirão na era moderna, tanto em gols quanto em presenças em campo.

5º – Wellington Paulista (Atacante) – 442 jogos

Um dos poucos atacantes no topo do ranking. Marcou presença por clubes como Cruzeiro, Internacional, Botafogo, Fortaleza e América-MG. Sua carreira foi marcada por regularidade e longevidade acima da média para um jogador de ataque.

6º – Fábio Santos (Lateral-esquerdo) – 419 jogos

Consistente e decisivo em pênaltis, teve passagens marcantes por Corinthians e Atlético-MG. Superou a marca de 400 jogos em 2024 e segue entre os líderes de participações da era dos pontos corridos.

7º – Paulo Baier (Meia) – 404 jogos

Especialista em bola parada e um dos meias mais regulares do Brasileirão. Atuou por Goiás, Palmeiras, Criciúma, Athletico-PR e outros clubes. Sua longevidade o manteve no topo por muitos anos.

8º – Márcio Araújo (Volante) – 397 jogos

Reconhecido pelo estilo de jogo discreto e extremamente tático, acumulou passagens por Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Chapecoense. Sempre foi peça-chave em elencos competitivos.

9º – Victor (Goleiro) – 384 jogos

Ídolo do Atlético-MG e protagonista da Libertadores de 2013, também construiu uma carreira sólida no Grêmio. Fechou sua trajetória como um dos goleiros mais regulares do campeonato.

Obs.: Números de jogadores em atividade ou recém-aposentados podem sofrer pequenas variações conforme a data de corte estatística.

Por que goleiros e meias dominam o ranking

O domínio de goleiros e meio-campistas no topo da lista não é coincidência. As posições estão entre as que mais favorecem carreiras longas no futebol nacional.

Menor desgaste explosivo

Goleiros, volantes e meias participam intensamente do jogo, mas não exigem o mesmo nível de explosão física de atacantes e laterais de velocidade, o que ajuda a prolongar a carreira.

Alto grau de leitura de jogo

A experiência pesa muito na função, e atletas mais veteranos conseguem compensar limitações físicas com inteligência tática, algo que se reflete em longevidade no Brasileirão.

Profissionalismo e constância

Manter-se competitivo por duas décadas ou mais na elite exige rotina de alto profissionalismo, cuidados físicos e consistência emocional, características marcantes de jogadores como Fábio, Ceni, Paulo Baier e Márcio Araújo.