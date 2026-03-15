O jogo teve cinco gols e alternâncias no placar, destacando o ritmo intenso.

Santos abriu o placar, mas Corinthians virou o jogo e venceu por 3 a 2.

O clássico entre Santos e Corinthians ocorreu em 22 de setembro de 2010, na Vila Belmiro.

O clássico entre Santos e Corinthians disputado em 22 de setembro de 2010, na Vila Belmiro, foi um dos jogos mais movimentados daquela edição do Campeonato Brasileiro. A partida colocou frente a frente um Santos ainda embalado pelo título da Copa do Brasil e liderado pelo jovem Neymar contra um Corinthians que brigava pelas primeiras posições da tabela. O Lance! relembra Santos 2 x 3 Corinthians no Brasileirão 2010.

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Com duas equipes ofensivas e vários jogadores decisivos em campo, o confronto rapidamente ganhou ritmo intenso. O Santos abriu o placar cedo, Neymar marcou ainda no primeiro tempo, mas o Corinthians mostrou força para reagir e buscar a virada em plena Vila Belmiro.

No fim das contas, o Timão venceu por 3 a 2, em uma partida marcada por cinco gols, alternância no placar e momentos de grande intensidade.

Santos 2 x 3 Corinthians no Brasileirão 2010

O início elétrico do clássico

O jogo começou em ritmo acelerado. Logo no primeiro minuto, o Santos abriu o placar com Durval, aproveitando oportunidade dentro da área para colocar o time da casa em vantagem.

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A resposta corintiana veio rapidamente. Aos 8 minutos, Iarley empatou a partida após jogada ofensiva do Corinthians, recolocando equilíbrio no clássico.

O Santos voltou a ficar na frente ainda na primeira etapa. Aos 26 minutos, Neymar marcou para a equipe santista, colocando novamente o time da Vila Belmiro em vantagem no placar.

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O empate antes do intervalo

Mesmo com o gol de Neymar, o Corinthians não diminuiu o ritmo e continuou pressionando.

A insistência acabou recompensada aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Elias apareceu para marcar e deixar o jogo empatado em 2 a 2 antes do intervalo.

O empate manteve o confronto aberto e aumentou a expectativa para o segundo tempo.

A virada do Corinthians na Vila

Na etapa final, o Corinthians conseguiu transformar a reação em virada.

Aos 24 minutos do segundo tempo, o zagueiro Paulo André marcou o terceiro gol corintiano, colocando o time visitante pela primeira vez em vantagem no clássico.

O Santos tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu superar a defesa do Corinthians, que segurou o resultado até o apito final.

Ficha técnica de Santos 2 x 3 Corinthians no Brasileirão 2010

Competição: Campeonato Brasileiro 2010

Data: 22 de setembro de 2010

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 10.898 pagantes

Renda: R$ 386.150,00

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

Assistentes: Alessandro Álvaro de Matos e Carlos Berkenbrock

Gols

Durval – 1 min do 1º tempo (Santos)

Iarley – 8 min do 1º tempo (Corinthians)

Neymar – 26 min do 1º tempo (Santos)

Elias – 42 min do 1º tempo (Corinthians)

Paulo André – 24 min do 2º tempo (Corinthians)

Escalações

Santos

Rafael; Pará, Bruno Aguiar (Rafael Caldeira), Durval e Léo; Arouca, Danilo, Alex Sandro (Alan Patrick) e Marquinhos (Madson); Neymar e Marcel.

Técnico: Marcelo Martelotte.

Corinthians

Julio Cesar; Alessandro, William, Paulo André e Roberto Carlos (Leandro Castán); Boquita (Moacir), Jucilei, Elias e Bruno César (Danilo); Jorge Henrique e Iarley.

Técnico: Adilson Batista.

Um clássico marcante do Brasileirão 2010

A vitória por 3 a 2 foi uma das mais marcantes do Corinthians naquela temporada. O resultado teve ainda mais peso por ter sido conquistado fora de casa, contra um Santos forte e liderado por Neymar.

O jogo também ficou lembrado pelo ritmo intenso e pela sequência de gols ainda no primeiro tempo, que transformou o clássico em uma das partidas mais movimentadas do Campeonato Brasileiro de 2010.