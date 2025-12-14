Há 50 anos o Internacional marcava a história do Brasileirão
Neste domingo, completam-se cinco décadas do primeiro título nacional do Inter
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Brasileiro, no formato mais próximo do que conhecemos hoje era ainda uma criança. Estava na sua quinta edição. E o Internacional já tinha um terceiro e dois quarto lugares na competição. Com Rubens Minelli na casamata e um time com Manga no gol, Elias Figueroa na zaga, Falcão e Carpegiani no meio, e Valdomiro, Flávio Bicudo e Lula na frente, o Colorado cruzou definitivamente o rio Mampituba naquele 14 de dezembro de 1975. A história dos 50 anos do primeiro título brasileiro do Alvirrubro começou, porém, antes. O Lance! lembra como foi aquele título.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Antes da história alvirrubra na competição, que começou em 20 de agosto, vale uma explicação da fórmula. É jovens, eram anos de formulismo, nada de pontos corridos. Assim, vamos a ela:
- 1ª fase: dois grupos de dez times e dois de 11. Turno único com enfrentamentos cruzados entre as chaves (A x B e C x D). Os cinco primeiros passavam;
- 2ª fase: dois grupos de dez, turno único com jogos dentro da chave, seis primeiros passavam;
- 3ª fase: dois grupos de oito, turno único com duelos dentro da chave, o dois primeiros de cada vão a semifinal;
- Semifinal: jogo único na casa do time de melhor campanha;
- Final: jogo único na casa do time de melhor campanha.
Vocês pensam que terminou, não. Naquele ano, a então CBD – antecessora da CBF – decidiu inovar. Vitórias com mais de um gol de diferença valiam três pontos. Vitórias por apenas um gol de diferença, dois. Empate, um.
Bom, vamos à campanha colorada
O título colorado teve uma caminhada de 30 partidas juntando todas as fases. Foram 19 vitórias, oito empates e somente três vitórias. O time de Minelli marcou 51 gols e sofreu 12. O centroavante Flávio Minuano foi o goleador da competição, com 16 bolas na rede.
Primeira fase
O Inter teve 11 jogos, com oito vitórias, dois empates e uma derroga, somando 23 pontos, com 24 gols a favor e cinco contra.
Os resultados
- Inter 3x1 Figueirense
- Vitória 0x5 Inter
- Goiânia 0x1 Inter
- Portuguesa 0x2 Inter
- Inter 1x1 Grêmio
- Inter 1x0 Santa Cruz
- Inter 1x0 Santos
- Inter 5x0 Sergipe
- América-RN 1x1 Inter
- Campinense 0x3 Inter
- Flamengo 2x1 Inter
Segunda fase
O Alvirrubro somou 19 pontos em dez jogos, com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. Foram 15 gols para os vermelhos, que tomaram quatro.
Os resultados
- Atlético-MG 0x2 Inter
- Inter 2x0 Tiradentes
- Inter 1x1 Cruzeiro
- Inter 4x0 Remo
- Inter 3x1 Fluminense
- Inter 1x1 Corinthians
- América-RJ 1x0 Inter
- Coritiba 0x0 Inter
- Inter 2x0 Guarani
- Palmeiras 0x0 Inter
Terceira fase
Falcão e cia chegaram a 12 pontos em sete jogos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Nove gols a favor e três contra.
Os resultados
- Santa Cruz 1x0 Inter
- Inter 3x1 Sport Recife
- São Paulo 0x0 Inter
- Inter 1x0 Grêmio
- Náutico 0x1 Inter
- Inter 1x1 Flamengo
- Inter 3x0 Portuguesa
Semifinal – Superando a Máquina Tricolor
O desafio da semifinal era gigante. O Inter enfrentava a Máquina Tricolor. Naquele ano, o Fluminense comandado pelo técnico Didi, meio-campista bicampeão do mundo, 1958 e 1962, tinha estrelas com Rivellino, Paulo César Caju e Félix, todos presentes no tri do Brasil em 1970.
O Inter, porém, foi superior. Enquanto o volante Caçapava anulava Rivellino, o ponta-esquerda Lula e o meia Carpegiani faziam os gols que deram a vitória ao time gaúcho.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 0 X 1 INTERNACIONAL
SEMIFINAL – CAMPEONATO BRASILEIRO 1975
🗓️ Data: 7 de dezembro de 1975
📍 Local: estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Lula (33'/1°T) e Carpegiani (30'/2°T)
🧑🤝🧑 Público: 97.908.
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Didi)
Félix; Toninho, Silveira, Edinho e Marco Antônio; Zé Mário (Carlos Alberto Torres), Paulo César Caju e Rivelino; Gil, Manfrini e Zé Roberto (Cléber).
INTERNACAIONAL (Técnico: Rubens Minelli)
Manga; Valdir, Hermínio, Figueroa e Chico Fraga; Caçapava, Carpegiani e Falcão; Valdomiro (Jair), Lula e Flávio.
Final – O título do gol iluminado
Então, chegamos a este domingo, há 50 anos na verdade. O histórico, para os colorados, 14 de dezembro de 1975. O Cruzeiro, que havia passado pelo Santa Cruz-PE na semifinal, era um adversário temido. Ainda era o famoso Trem Azul, a música de Lô Borges. Tinha craques da estirpe de Raul, Nelinho, Piazza, Palhinha e Joãozinho.
O jogo foi truncado, com poucas chances para os dois times e um duelo particular entre o goleiro Manga e o lateral e exímio cobrador de faltas Nelinho. O Inter chegou ao gol da vitória aos 11 minutos da etapa final, com gol de cabeça de Elias Figueroa após cobrança de falta de Valdomiro. O famoso Gol Iluminado.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 1 X 0 CRUZEIRO
FINAL – CAMPEONATO BRASILEIRO 1975
🗓️ Data: 14 de dezembro de 1975
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Figueroa (11'/2°T)
🧑🤝🧑 Público: 82.568.
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACAIONAL (Técnico: Rubens Minelli)
Manga; Valdir, Figueroa, Hermínio, Chico Fraga; Caçapava, Falcão, Carpegiani; Valdomiro (Jair), Flávio e Lula.
CRUZEIRO (Técnico: Zezé Moreira) Raul; Nelinho, Darci Menezes, Morais, Isidoro; Piazza, Zé Carlos, Eduardo; Roberto Batata, Palhinha e Joãozinho.
- Matéria
- Mais Notícias