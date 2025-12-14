Há 50 anos o Internacional marcava a história do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro, no formato mais próximo do que conhecemos hoje era ainda uma criança. Estava na sua quinta edição. E o Internacional já tinha um terceiro e dois quarto lugares na competição. Com Rubens Minelli na casamata e um time com Manga no gol, Elias Figueroa na zaga, Falcão e Carpegiani no meio, e Valdomiro, Flávio Bicudo e Lula na frente, o Colorado cruzou definitivamente o rio Mampituba naquele 14 de dezembro de 1975. A história dos 50 anos do primeiro título brasileiro do Alvirrubro começou, porém, antes. O Lance! lembra como foi aquele título.

Internacional campeão brasileiro em 1975. Em pé: Valdir, Manga, Figueroa, Hermínio, Chico Fraga e Falcão. Agachados: Valdomiro, Caçapava, Flávio, Carpegiani e Lula. (Foto: Museu do Internacional)

Antes da história alvirrubra na competição, que começou em 20 de agosto, vale uma explicação da fórmula. É jovens, eram anos de formulismo, nada de pontos corridos. Assim, vamos a ela:

1ª fase: dois grupos de dez times e dois de 11 . Turno único com enfrentamentos cruzados entre as chaves (A x B e C x D). Os cinco primeiros passavam;

de e de . Turno único com enfrentamentos cruzados entre as chaves (A x B e C x D). Os passavam; 2ª fase: dois grupos de dez , turno único com jogos dentro da chave, seis primeiros passavam;

de , turno único com jogos dentro da chave, passavam; 3ª fase: dois grupos de oito , turno único com duelos dentro da chave, o dois primeiros de cada vão a semifinal;

de , turno único com duelos dentro da chave, o de cada vão a semifinal; Semifinal: jogo único na casa do time de melhor campanha;

Final: jogo único na casa do time de melhor campanha.

Vocês pensam que terminou, não. Naquele ano, a então CBD – antecessora da CBF – decidiu inovar. Vitórias com mais de um gol de diferença valiam três pontos. Vitórias por apenas um gol de diferença, dois. Empate, um.

Bom, vamos à campanha colorada

O título colorado teve uma caminhada de 30 partidas juntando todas as fases. Foram 19 vitórias, oito empates e somente três vitórias. O time de Minelli marcou 51 gols e sofreu 12. O centroavante Flávio Minuano foi o goleador da competição, com 16 bolas na rede.

Primeira fase

O Inter teve 11 jogos, com oito vitórias, dois empates e uma derroga, somando 23 pontos, com 24 gols a favor e cinco contra.

Os resultados

Inter 3x1 Figueirense

Vitória 0x5 Inter

Goiânia 0x1 Inter

Portuguesa 0x2 Inter

Inter 1x1 Grêmio

Inter 1x0 Santa Cruz

Inter 1x0 Santos

Inter 5x0 Sergipe

América-RN 1x1 Inter

Campinense 0x3 Inter

Flamengo 2x1 Inter

Segunda fase

O Alvirrubro somou 19 pontos em dez jogos, com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. Foram 15 gols para os vermelhos, que tomaram quatro.

Os resultados

Atlético-MG 0x2 Inter

Inter 2x0 Tiradentes

Inter 1x1 Cruzeiro

Inter 4x0 Remo

Inter 3x1 Fluminense

Inter 1x1 Corinthians

América-RJ 1x0 Inter

Coritiba 0x0 Inter

Inter 2x0 Guarani

Palmeiras 0x0 Inter

Terceira fase

Falcão e cia chegaram a 12 pontos em sete jogos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Nove gols a favor e três contra.

Os resultados

Santa Cruz 1x0 Inter

Inter 3x1 Sport Recife

São Paulo 0x0 Inter

Inter 1x0 Grêmio

Náutico 0x1 Inter

Inter 1x1 Flamengo

Inter 3x0 Portuguesa

Semifinal – Superando a Máquina Tricolor

O desafio da semifinal era gigante. O Inter enfrentava a Máquina Tricolor. Naquele ano, o Fluminense comandado pelo técnico Didi, meio-campista bicampeão do mundo, 1958 e 1962, tinha estrelas com Rivellino, Paulo César Caju e Félix, todos presentes no tri do Brasil em 1970.

O Inter, porém, foi superior. Enquanto o volante Caçapava anulava Rivellino, o ponta-esquerda Lula e o meia Carpegiani faziam os gols que deram a vitória ao time gaúcho.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 1 INTERNACIONAL

SEMIFINAL – CAMPEONATO BRASILEIRO 1975

🗓️ Data: 7 de dezembro de 1975

📍 Local: estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Lula (33'/1°T) e Carpegiani (30'/2°T)

🧑‍🤝‍🧑 Público: 97.908.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Didi)

Félix; Toninho, Silveira, Edinho e Marco Antônio; Zé Mário (Carlos Alberto Torres), Paulo César Caju e Rivelino; Gil, Manfrini e Zé Roberto (Cléber).

INTERNACAIONAL (Técnico: Rubens Minelli)

Manga; Valdir, Hermínio, Figueroa e Chico Fraga; Caçapava, Carpegiani e Falcão; Valdomiro (Jair), Lula e Flávio.

lance do gol de Carpegiani (10) contra o Fluminense (Foto: Museu do Internacional)

Final – O título do gol iluminado

Então, chegamos a este domingo, há 50 anos na verdade. O histórico, para os colorados, 14 de dezembro de 1975. O Cruzeiro, que havia passado pelo Santa Cruz-PE na semifinal, era um adversário temido. Ainda era o famoso Trem Azul, a música de Lô Borges. Tinha craques da estirpe de Raul, Nelinho, Piazza, Palhinha e Joãozinho.

O jogo foi truncado, com poucas chances para os dois times e um duelo particular entre o goleiro Manga e o lateral e exímio cobrador de faltas Nelinho. O Inter chegou ao gol da vitória aos 11 minutos da etapa final, com gol de cabeça de Elias Figueroa após cobrança de falta de Valdomiro. O famoso Gol Iluminado.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 CRUZEIRO

FINAL – CAMPEONATO BRASILEIRO 1975

🗓️ Data: 14 de dezembro de 1975

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Figueroa (11'/2°T)

🧑‍🤝‍🧑 Público: 82.568.

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACAIONAL (Técnico: Rubens Minelli)

Manga; Valdir, Figueroa, Hermínio, Chico Fraga; Caçapava, Falcão, Carpegiani; Valdomiro (Jair), Flávio e Lula.

CRUZEIRO (Técnico: Zezé Moreira) Raul; Nelinho, Darci Menezes, Morais, Isidoro; Piazza, Zé Carlos, Eduardo; Roberto Batata, Palhinha e Joãozinho.