Por onde anda Jussiê, ex-meia do Cruzeiro?

Jussiê Ferreira Vieira é lembrado como um dos talentos mais refinados revelados pelas categorias de base do Cruzeiro no início do século XXI. Meia-atacante de drible curto, inteligência tática e finalização precisa, ele surgiu em uma safra de ouro na Toca da Raposa, demonstrando desde cedo que possuía as características dos grandes armadores brasileiros. Sua habilidade em flutuar entre as linhas defensivas e servir os centroavantes o tornou uma peça valiosa em elencos altamente competitivos desde seus primeiros passos no profissional. O Lance! te conta por onde anda Jussiê.

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Sua consagração no futebol brasileiro veio de forma precoce e histórica em 2001, quando subiu para o time principal. Jussiê fez parte do emblemático elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo que conquistou a Tríplice Coroa em 2003, vencendo o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Mesmo sendo jovem em um grupo repleto de estrelas como Alex e Aristizábal, ele conseguiu seu espaço e foi fundamental em diversas partidas daquela campanha que mudou o patamar do clube mineiro.

O sucesso em Belo Horizonte e sua breve passagem pelo Japão abriram as portas do mercado europeu, onde ele encontraria sua segunda casa. Ao desembarcar na França, primeiro no Lens e depois no Bordeaux, Jussiê adaptou seu futebol à intensidade do Velho Continente sem perder a criatividade brasileira. Foi no Bordeaux que ele escreveria as páginas mais bonitas de sua trajetória, deixando de ser uma promessa para se tornar o cérebro do meio-campo de um dos clubes mais tradicionais da França por quase uma década.

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No Bordeaux, Jussiê viveu o ápice de sua carreira, acumulando mais de 250 jogos e tornando-se um ídolo respeitado. Ele foi peça-chave na equipe que quebrou a hegemonia do Lyon ao conquistar o título do Campeonato Francês na temporada 2008-2009. Além da Ligue 1, o meia levantou duas taças da Copa da Liga Francesa e a Supercopa da França, consolidando uma longevidade em alto rendimento que poucos brasileiros conseguiram manter em um mesmo clube europeu naquela década.

Ao final de sua caminhada nos gramados, após uma experiência nos Emirados Árabes, Jussiê chegou a assinar um pré-contrato para retornar ao Brasil e defender o Athletico Paranaense em 2016. No entanto, sua profunda identificação com a cultura europeia e planos pessoais falaram mais alto, levando-o a desistir do retorno e anunciar a aposentadoria aos 33 anos. Ele optou por permanecer na França, onde já possuía naturalização e uma vida estabilizada, para iniciar uma transição de carreira focada no mundo dos negócios.

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Por onde anda Jussiê?

Atualmente com 42 anos, Jussiê vive uma rotina sofisticada e bem-sucedida longe do ambiente do futebol profissional. Residindo na França, o ex-meia não seguiu a carreira de treinador ou dirigente, preferindo investir em uma paixão que nasceu durante seus anos morando em Bordeaux: a vitivinicultura. Ele se tornou um empresário respeitado no ramo de vinhos, atuando na importação e exportação de rótulos europeus de alta qualidade.

Trabalhando em parceria com importadoras de renome, como a Clarets, Jussiê utiliza seu conhecimento sobre as safras e regiões produtoras da Europa para fechar negócios tanto no mercado francês quanto no brasileiro. Além do lado empresarial, ele mantém uma vida discreta, dedicando-se à família e aproveitando a cultura europeia que o acolheu. Embora acompanhe o futebol esporadicamente, seu foco total hoje é consolidar sua marca no competitivo mercado de vinhos de luxo.

Clubes da carreira

Jussiê teve uma carreira marcada por passagens longas e vitoriosas em clubes selecionados. Confira os times defendidos pelo meia-atacante: