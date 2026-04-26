Por onde anda Geraldo, ex-meia angolano do Coritiba?

Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu, mundialmente conhecido como Geraldo, é um daqueles jogadores que conseguiram romper barreiras culturais para se tornar um ídolo local no Brasil. O angolano, que também possui cidadania brasileira, desembarcou no país ainda jovem e logo demonstrou que o futebol africano tinha muito a contribuir com a ginga sul-americana. Com uma velocidade explosiva e um drible desconcertante, ele rapidamente ganhou as manchetes, especialmente no futebol paranaense, onde viveu os momentos mais emblemáticos de sua trajetória. O Lance! te conta por onde anda Geraldo.

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Sua história com o Coritiba começou em 2010 e durou quatro temporadas intensas. Geraldo foi peça fundamental na campanha que garantiu o título da Série B e o retorno do Coxa à elite do futebol nacional. No entanto, foi nos clássicos que ele carimbou seu nome na história do clube. Conhecido como "carrasco" do rival Athletico-PR, o atacante tinha o hábito de crescer em momentos decisivos, marcando gols que ficaram gravados na memória do torcedor alviverde e gerando o cântico "Geraldo é terror", que ecoava com força nas arquibancadas do Couto Pereira.

A identificação de Geraldo com a cidade de Curitiba foi tão profunda que o jogador se tornou uma figura constante no dia a dia da capital, sempre demonstrando carinho pela torcida que o acolheu. Além da habilidade técnica, sua entrega tática o permitia atuar tanto como meia de ligação quanto como um ponta agressivo, oferecendo variações importantes para os treinadores que passaram pelo clube. Mesmo após deixar o Alviverde, a conexão permaneceu viva, com o atleta sempre acompanhando os resultados do time à distância.

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Após sua marcante passagem pelo Paraná, Geraldo iniciou uma jornada internacional de sucesso. Ele retornou ao continente africano para defender o 1º de Agosto, em Angola, e posteriormente o gigante Al-Ahly, do Egito, onde disputou competições continentais de alto nível e acumulou títulos importantes. Essa experiência em clubes de massa e com grande pressão competitiva moldou um jogador mais maduro, que soube adaptar seu estilo de jogo conforme a necessidade física e tática, mantendo-se em alto nível por mais de uma década.

Hoje, aos 34 anos, Geraldo prova que a longevidade no futebol é fruto de profissionalismo e dedicação. O atacante conseguiu se estabelecer no concorrido mercado turco, onde a força física e a disciplina são exigências básicas. Sua trajetória, que começou no interior paulista e passou pelos gramados do Alto da Glória, agora escreve capítulos em solo europeu, provando que o talento angolano lapidado no Brasil tem fôlego para continuar brilhando em diferentes ligas do mundo.

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Por onde anda Geraldo?

Atualmente, Geraldo (@geraldo) segue em plena atividade no futebol profissional. O jogador defende o Çorum FK, clube que disputa a segunda divisão da Turquia, onde já está em sua terceira temporada consecutiva. Com uma rotina consolidada na Europa, ele se tornou uma das referências técnicas de sua equipe, utilizando sua experiência para liderar o elenco em busca do acesso à elite turca.

No entanto, o futuro de Geraldo pode reservar um retorno triunfal ao estado onde viveu seu auge. No final de 2025, o nome do atacante voltou a ganhar força nos bastidores do futebol paranaense, desta vez como alvo de interesse do Maringá. O projeto do "Dogão" para 2026 inclui a disputa do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil e da Série C do Brasileirão, e a diretoria vê no angolano o reforço ideal para trazer experiência e poder ofensivo ao elenco na busca pelo acesso à Série B.

Clubes da carreira

Ao longo de quase duas décadas de carreira, Geraldo percorreu diversos países e vestiu camisas tradicionais. Confira a lista completa de clubes do atacante: