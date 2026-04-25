Por onde anda Arílson, ex-meia de Grêmio e Palmeiras?

Arílson Gilberto da Costa, conhecido no mundo do futebol apenas como Arílson, nasceu em 11 de junho de 1973, em Bento Gonçalves (RS). Revelado pelo Esportivo, ele personificou o meia clássico dos anos 90: habilidoso, com visão de jogo privilegiada e uma capacidade única de organizar o setor ofensivo. Hoje, muitos torcedores que lembram de sua elegância com a bola buscam saber por onde anda Arílson, o armador que se tornou peça-chave em conquistas históricas de clubes como Grêmio e Palmeiras.

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O auge no Grêmio e a glória continental

Foi no Grêmio, entre 1993 e 1995, que Arílson atingiu o estrelato nacional. Integrando uma das gerações mais vitoriosas da história tricolor, ele foi fundamental na conquista da Copa do Brasil de 1994 e da Copa Libertadores de 1995.

Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, Arílson demonstrava uma versatilidade rara, atuando tanto como um segundo volante de saída qualificada quanto como um meia de armação tradicional. Sua precisão nos passes e a inteligência tática ajudaram a transformar o time gaúcho em uma potência sul-americana, deixando um legado de respeito entre os gremistas.

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A experiência na Alemanha e o respeito no Gre-Nal

O sucesso no Brasil abriu as portas da Europa. Entre 1995 e 1996, Arílson defendeu o Kaiserslautern, na Alemanha, onde adaptou seu estilo ao futebol físico e tático do continente. Ao retornar ao Brasil em 1997, protagonizou um movimento raro: vestiu a camisa do Internacional. Mesmo transitando entre os rivais, Arílson conseguiu manter o respeito de ambos os lados, sendo reconhecido pela garra e profissionalismo demonstrados nos clássicos Gre-Nal.

Sucesso no Palmeiras de Felipão

Em 1998, Arílson reencontrou Felipão no Palmeiras. Sua passagem pelo Alviverde foi curta, mas extremamente vitoriosa. Ele integrou o elenco que levantou as taças da Copa do Brasil e da Copa Mercosul no mesmo ano. No "Verdão", ele se destacou como um facilitador de jogadas, distribuindo assistências em um time conhecido pelo futebol ofensivo e coletivo, reforçando sua imagem de jogador talismã para elencos campeões.

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Por onde anda Arílson?

Para quem deseja saber por onde anda Arílson (@arilsoncostaoficial), a resposta está na beira dos gramados e na gestão esportiva. Atualmente, aos 52 anos (em 2026), o ex-meia dedica-se à carreira técnica e à coordenação de futebol no Rio Grande do Sul. Ele tem passado por clubes como Monsoon, Sapucaiense e Aimoré, focando especialmente na formação e desenvolvimento de novos talentos.

Demonstrando um compromisso admirável com sua evolução profissional, Arílson recentemente investiu em sua capacitação acadêmica e técnica, concluindo estudos e buscando licenças de treinador para se firmar como um estrategista moderno. Além do trabalho técnico, ele é presença constante em eventos de Showbol e amistosos de masters, onde reencontra ex-companheiros de Grêmio e Palmeiras, mantendo viva a nostalgia dos fãs.

Se você busca saber por onde anda Arílson, ele permanece profundamente ligado às suas raízes gaúchas. Longe do glamour dos grandes holofotes, ele aplica sua vasta experiência internacional e nacional para orientar a próxima geração, provando que o futebol continua sendo a grande paixão de sua vida.

Clubes de Arílson na carreira