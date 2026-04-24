Por onde anda Kelly, ex-meia de Cruzeiro e Athletico-PR?

Clesly Evandro Guimarães, o Kelly, nasceu em 28 de abril de 1975, em Barra Bonita (SP). Revelado pelo Bragantino no início dos anos 90, ele rapidamente se destacou como um meio-campista de técnica refinada e um faro de gol atípico para a posição. Dono de passagens vitoriosas pelo futebol europeu e asiático, ele é lembrado com carinho por torcedores de grandes clubes brasileiros que hoje buscam saber por onde anda Kelly, o eterno camisa 10 que aliava precisão nos passes a uma finalização mortal.

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Ídolo no Athletico-PR e sucesso no Japão

Embora tenha passado pelo Logroñés (Espanha) e pelo Flamengo, foi no Athletico-PR, entre 1998 e 2001, que Kelly consolidou sua imagem de craque. Peça fundamental na reconstrução do Furacão, ele conquistou títulos estaduais e a Copa Paranaense, tornando-se um dos jogadores mais respeitados na Arena da Baixada pela sua versatilidade e liderança técnica.

Sua qualidade o levou ao FC Tokyo, onde viveu uma fase de ouro no Japão (2001-2004). No país do sol nascente, Kelly não apenas se adaptou, mas dominou:

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Estatísticas: 97 jogos e 30 gols na J1 League. Títulos: Conquistou a Copa da Liga Japonesa em 2004. Legado: Tornou-se uma referência para brasileiros na Ásia, sendo admirado pela disciplina e eficiência ofensiva.

O auge no Cruzeiro: O "carrasco" de Marcos

De volta ao Brasil em 2005, Kelly vestiu a camisa do Cruzeiro e viveu sua temporada mais letal como goleador. Em apenas 39 jogos na Série A, marcou impressionantes 16 gols. Foi nessa época que ganhou um dos maiores elogios de sua carreira, vindo de ninguém menos que o goleiro Marcos, do Palmeiras, que o citou publicamente como seu "maior carrasco" devido à precisão de seus chutes e cobranças de falta.

Após passagens pelo Al-Ain (Emirados Árabes) e pelo Grêmio, Kelly retornou ao Athletico-PR em 2008 para encerrar uma carreira brilhante, totalizando 299 jogos e 83 gols como profissional.

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Por onde anda Kelly?

Se você quer saber por onde anda Kelly, saiba que o ex-meia transformou sua visão de jogo em estratégia à beira do gramado. Após pendurar as chuteiras em 2008, ele buscou formação acadêmica em Educação Física, graduando-se em 2012, e iniciou uma sólida transição para a carreira de treinador.

Atualmente, aos 51 anos (em 2026), Kelly atua como auxiliar-técnico no São Bernardo, mantendo-se como uma figura ativa e respeitada no futebol paulista. Antes de chegar ao clube do ABC, ele acumulou vasta experiência como auxiliar permanente no Athletico-PR, onde trabalhou ao lado de nomes como Tiago Nunes, seguindo o treinador também em passagens pelo Corinthians e pelo Grêmio.

Para quem busca notícias sobre por onde anda Kelly, o ex-atleta é frequentemente elogiado pela sua capacidade de leitura tática e pela dedicação na formação de novos talentos. Longe da aposentadoria total do esporte, ele divide seu tempo entre as comissões técnicas profissionais e a interação com fãs em redes sociais, onde relembra com nostalgia seus gols decisivos e a amizade com grandes ícones do futebol brasileiro.

Clubes de Kelly na carreira