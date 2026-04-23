Por onde anda Rodrigo Gral, ex-atacante do Grêmio?

Rodrigo Gral, nascido em 21 de fevereiro de 1977 em Chapecó (SC), é um dos nomes mais emblemáticos para quem acompanhou o futebol brasileiro e asiático entre os anos 90 e 2000. Revelado pelo Grêmio sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o atacante veloz tornou-se um verdadeiro colecionador de títulos e gols por onde passou. Hoje, torcedores de clubes como Grêmio, Juventude e Chapecoense buscam saber por onde anda Rodrigo Gral, o centroavante que aliou o faro de gol à longevidade de uma carreira que ultrapassou a marca histórica dos 600 gols.

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A era de ouro no Grêmio e o brilho no Juventude

Promovido ao profissional do Grêmio em 1995, aos 18 anos, Gral participou de um dos períodos mais vitoriosos da história tricolor. No Estádio Olímpico, ele integrou elencos que conquistaram a Recopa Sul-Americana (1996), o Brasileirão (1996) e a Copa do Brasil (1997), além de três títulos estaduais.

No entanto, foi no Juventude, em 1998, que ele se consolidou como uma realidade do futebol nacional. Emprestado ao time de Caxias do Sul, foi peça fundamental na conquista inédita da Copa do Brasil de 1999 e do Gauchão de 1998, marcando gols decisivos que o transformaram em ídolo precoce da torcida alviverde.

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O "Rei do Japão": Ídolo no Júbilo Iwata

Após uma passagem goleadora pelo Sport Recife, onde foi artilheiro e campeão estadual, Rodrigo Gral partiu para o Japão em 2002 para escrever seu nome na história do Júbilo Iwata. No país do sol nascente, suas estatísticas foram avassaladoras:

Estatísticas: 69 jogos e 38 gols na J1 League. Títulos: Campeão da J-League (2002) e da Copa do Imperador (2003). Legado: Tornou-se uma referência para atacantes brasileiros na Ásia, sendo respeitado por sua capacidade de finalização e adaptação tática.

Retorno ao Brasil e a marca dos 600 gols

De volta ao Brasil em 2010, defendeu o Bahia, onde recebeu o apelido de "Lobo Gral". Sua jornada de "andarilho do gol" continuou com passagens pelo Santa Cruz e um retorno especial à sua terra natal para defender a Chapecoense. Foi com a camisa da Chape que ele alcançou a marca de 500 gols na carreira. Rodrigo Gral jogou profissionalmente até os 41 anos, encerrando sua trajetória em 2018 após conquistar o título Sul-Mato-Grossense pelo Operário-MS, superando a marca de 600 gols totais.

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Por onde anda Rodrigo Gral?

Para quem deseja saber por onde anda Rodrigo Gral, a resposta está no futebol europeu, mas agora fora das quatro linhas. Atualmente, aos 49 anos (em 2026), o ex-atacante reside em Portugal, na cidade de Portimão, onde exerce a função de diretor para a área internacional do Portimonense.

Sua vasta experiência como jogador e sua rede de contatos global o credenciaram para atuar na prospecção de talentos e na expansão da marca do clube português. Gral utiliza sua visão de ex-atleta para identificar jovens promessas na América do Sul e facilitar as negociações internacionais.

Sempre ativo nas redes sociais (@gral_oficial), ele compartilha rotineiramente memórias de seus gols pelo mundo e mantém uma forte ligação com as torcidas de Grêmio e Juventude. Para os fãs que buscam notícias sobre por onde anda Rodrigo Gral, ele hoje é um executivo de sucesso, respeitado pela seriedade e pelo conhecimento técnico que acumulou em mais de duas décadas de gramados.

Clubes de Rodrigo Gral na carreira