A comemoração de gol é um dos momentos mais emocionantes do futebol, mas também um dos que mais geram cartões amarelos — e não apenas por tirar a camisa ou usar máscara. Entrar em contato direto com a torcida, subir em alambrado, escadaria ou ir para o meio da arquibancada pode render imediatamente um amarelo, porque a regra passou a encarar isso como atitude que coloca em risco tanto o jogador quanto o público. O Lance! responde se comemoração com a torcida gera cartão no futebol.

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A Lei 12 – Faltas e Condutas Irregulares abrange várias situações de "celebração problemática de gol", incluindo gestos provocativos, exageros e, de forma específica, subir nos equipamentos de proteção do campo ou se aproximar dos espectadores de modo que cause insegurança. A partir das orientações da IFAB, federações como a CBF reforçaram que comemorações que envolvem arquibancada, escadas ou alambrados não são admitidas, por configurarem risco físico e potenciais acidentes.

Comemoração com a torcida gera cartão no futebol?

No Brasil, esse ponto ficou ainda mais claro nas instruções da CBF e do próprio presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba. A regra de padrão de arbitragem deixou explícito que:

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Não será admitida, em hipótese alguma, comemoração na arquibancada, no alambrado ou nas escadas , porque esse tipo de lance aumenta o risco de acidentes para o jogador e os torcedores.

, porque esse tipo de lance aumenta o risco de acidentes para o jogador e os torcedores. Jogadores que subirem no alambrado, escada de acesso ou tentarem ir para o meio da torcida devem ser advertidos com cartão amarelo.

Em casos recorrentes, como o de Janderson, do Corinthians, que subiu a escadinha de acesso da Arena Corinthians e comemorou nas proximidades da torcida, o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo e a expulsão, para lembrar que esse tipo de conduta é vedado em todos os jogos da Série A. Situações semelhantes, em que o jogador entra em contato físico com espectadores para abraços ou danças, podem gerar amarelo prontamente, ainda que o jogador não tenha tomado outro cartão antes.

A regra de segurança por trás da proibição

A orientação da CBF e da IFAB nasce de experiências negativas. Em vários estádios, torcedores já foram esmagados, aglomerados de jogadores na beira da arquibancada provocaram desequilíbrio e até quedas em alambrados; além disso, há registros de jogadores se machucando ao pular em estruturas de proteção. Por isso, a linha de interpretação atual é: preservar a segurança tem prioridade sobre a emoção da comemoração, e o cartão amarelo serve como alerta imediato ao atleta que cruza essa linha.

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Em orientações de arbitragem, é dito explicitamente que o juiz não deve esperar um acidente de verdade para marcar o amarelo; a simples configuração de risco já é suficiente para justificar a advertência. Gaciba, por exemplo, afirmou que "não é interpretação": se o jogador sobe no alambrado ou vai para a escada onde há torcida, o cartão amarelo é obrigatório.

O que ainda é permitido na comemoração de gol

Apesar das restrições, o regulamento não proíbe jogadores de comemorar. O artigo referente às comemorações de gol destaca que elas podem existir, desde que não sejam excessivas, não causem perda de tempo absurda e não envolvam risco de segurança. Entre as situações ainda permitidas, contam-se:

Correr para o canto de escanteio, pular, abraçar companheiros e até fazer pequenas coreografias dentro do campo. Tirar a camisa rapidamente por alguns segundos e logo depois reajustar, ainda que isso resulte em cartão amarelo específico, mas sem envolver o torcedor diretamente.

O que muda, em relação à torcida, é o local de separação: o jogador pode comemorar próximo à linha de fundo, mas não pode invadir a área física dos espectadores, subir em estruturas de proteção ou organizar aglomerações junto ao muro de acesso à arquibancada.cbf+1

Tendência para endurecimento das regras e do cartão para o jogador

Algumas federações e instruções de campeonatos estão sinalizando uma tendência ainda mais rígida: não apenas punir quem vai "invadir a festa" da torcida, mas também coibir comemorações excessivas e gestos que possam incitar conflitos. Com isso, o cartão amarelo por comemoração com a torcida não é apenas uma medida pontual, mas parte de um movimento maior de reduzir riscos físicos e comportamentais em momentos de grande emoção no estádio.

Em resumo: comemorar com a torcida, subir em alambrado, escada ou ir para o meio da arquibancada gera cartão amarelo em muitos campeonatos, sobretudo no Brasil, por ser entendido como conduta que coloca em risco a segurança física do jogador e de torcedores. O gol permanece válido, mas o árbitro volta o jogo com uma advertência clara para que a próxima celebração não ultrapasse esse limite.