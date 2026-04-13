No futebol, ver o jogador com a caneleira sob a meia virou algo tão comum que poucos percebem que se trata de uma exigência formal das regras. Desde 1990, a Lei 4 – Equipamento dos jogadores tornou a caneleira um dos itens obrigatórios do uniforme, ao lado de camisa, calção, meias e chuteira. A regra nasceu da necessidade de proteger a tíbia, um osso de sustentação muito exposto a impactos, em lances como carrinhos, chutes e divisões duras. Hoje, qualquer atleta que entrar no campo sem caneleira pode ser barrado antes do início da partida. O Lance! explica a regra das caneleiras.

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O texto da Lei 4 em português deixou claro que a caneleira deve ser feita de material aprovado, conferindo proteção razoável, e deve estar totalmente coberta pelas meias, sem ficar pendurada ou solta. O árbitro verifica essa condição durante a inspeção de uniformes, impedindo que jogadores entrem em campo sem a proteção adequada. Além disso, muitas federações e ligas reforçam essa exigência em seus regulamentos, com advertências ou até exclusão do jogo para quem tenta atuar sem a caneleira. Entenda a regra das caneleiras e suas obrigações.

A regra e sua obrigação

A obrigatoriedade da caneleira tem base em dados de segurança e na história das lesões no esporte. A região da canela concentra a tíbia, um osso longo e sensível, que pode sofrer fraturas expostas ou traumas graves em um simples carrinho malfeito ou em um chute descontrolado. Em vez de punir apenas o agressor, a regra decidiu proteger a vítima, garantindo que todo atleta entre com o equipamento de defesa mínimo. A caneleira distribui o impacto, reduzindo o risco de sequelas permanentes e afastamentos longos.

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Texto de aplicação da Lei 4 reforça que o equipamento básico deve proteger a integridade física dos jogadores, e a caneleira é considerada essencial para isso. Regulamentos de ligas, como a inglesa, se referem à Lei 4 ao exigir caneleiras para todas as partidas oficiais, com exceções mínimas para casos médicos autorizados.

O que acontece se o item cair durante o jogo?

Durante uma partida, é comum a caneleira deslizar, rasgar ou ser arrancada acidentalmente em uma dividida. A regra não penaliza o jogador imediatamente, mas pondera rapidez. De acordo com a Lei 4 em versão de orientação, se um jogador perde acidentalmente a caneleira ou algum equipamento básico, ele deve reajustar ou substituir logo que possível, preferencialmente na primeira parada de jogo após o incidente. Se ele marcar gol ou participar do lance antes disso, o gol ainda vale, porque a regra não retroage para invalidar o lance.

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Se o jogador demora deliberadamente para ajustar a proteção, mesmo com a bola parada, o árbitro pode advertir com cartão amarelo por não manter o equipamento adequado, conforme recomendação de manuais arbitrais. Até a correção, ele pode continuar jogando, mas não é autorizado a entrar em campo com caneleira ausente após uma substituição. Em competições locais, regulamentos podem reforçar punições, mas a regra central prioriza a segurança do jogador e o fluxo do jogo.