Botafogo 0 x 2 Internacional no Brasileirão 1997; show de Arílson no Maracanã
Colorado venceu fora de casa com dois gols do atacante e dominou o Glorioso.
- Matéria
- Mais Notícias
Havia algo de especial no ar naquela tarde no Maracanã. O Internacional entrou em campo diante do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 1997 como visitante, mas jogou como se o estádio fosse seu. Com organização defensiva, intensidade no meio-campo e um atacante inspirado, o Colorado construiu uma vitória por 2 a 0 que ficaria registrada na memória dos torcedores gaúchos — e que dói até hoje nos corações alvinegros. O resultado foi justo, a atuação foi consistente e o nome que ficou foi um só: Arílson. O Lance! relembra Botafogo 0 x 2 Internacional no Brasileirão 1997.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Campeonato Brasileiro de 1997 era uma competição disputada, com clubes de todo o país tentando se afirmar em um formato que exigia regularidade ao longo de muitas rodadas. O Internacional, treinado por Celso Roth, chegava ao Rio de Janeiro com ambições claras e uma proposta de jogo definida. Já o Botafogo de Sebastião Rocha tentava aproveitar o fator casa em um dos maiores estádios do mundo para somar pontos e se manter bem posicionado na tabela.
Mas a noite pertenceu aos gaúchos. O Internacional soube aproveitar os espaços deixados pela defesa botafoguense, construiu jogadas com paciência e encontrou em Arílson o homem certo para definir a partida. O atacante colorado estava em um de seus melhores momentos, com movimentação inteligente, bom posicionamento e finalização eficiente — qualidades que ficaram evidentes ao longo dos 90 minutos.
O Botafogo, por sua vez, não conseguiu impor seu jogo e viu a partida escapar de suas mãos sem ao menos balançar a rede adversária. A equipe comandada por Sebastião Rocha teve dificuldades para criar jogadas de perigo e foi superada com relativa tranquilidade por um Internacional que demonstrou maior qualidade coletiva naquela ocasião. O placar de 2 a 0 refletiu com precisão a diferença apresentada entre os dois times.
A derrota no Maracanã ficou como um dos registros mais dolorosos para a torcida botafoguense naquele Brasileirão. Para o Internacional, a vitória representou mais do que três pontos: foi uma demonstração de força e competência fora de casa, com um desempenho que permaneceu associado ao nome de Arílson nas páginas da história do confronto entre as duas equipes.
Como foi o Botafogo 0 x 2 Internacional no Brasileirão 1997 lance a lance
A partida começou com o Botafogo tentando impor o ritmo dentro de casa, mas o Internacional rapidamente tomou o controle das ações. A equipe de Celso Roth se organizou bem defensivamente e passou a explorar os espaços em transições rápidas — exatamente o tipo de jogo que favorecia as características de Arílson no ataque.
O primeiro gol saiu aos 32 minutos. Arílson recebeu dentro da área e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Wagner. O gol foi o resultado de uma jogada construída com inteligência pelo Internacional, que soube aproveitar um momento de desatenção da defesa do Botafogo para abrir o placar no Maracanã.
Com a vantagem no placar, o Colorado recuou um pouco as linhas e passou a administrar a partida com experiência. O Botafogo tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário. A equipe alvinegra não conseguiu criar chances claras de gol e viu o tempo passar sem conseguir empatar a partida.
No segundo tempo, Arílson voltou a decidir. Aos 62 minutos, o atacante apareceu novamente na posição certa para marcar o segundo gol do Internacional, desta vez sacramentando a vitória colorada no Maracanã. O gol foi uma sentença: não havia mais como o Botafogo reverter o placar, e o Colorado confirmou os três pontos com tranquilidade.
O Botafogo não conseguiu diminuir e terminou a partida com o placar de 2 a 0. A vitória do Internacional foi justa, construída com eficiência e personalizada na figura de um jogador que estava em dia de graça: Arílson, autor dos dois gols e grande destaque da noite.
Arílson: o nome que ficou na história desse clássico interestadual
Arílson foi um dos atacantes mais temidos do futebol brasileiro nos anos 1990. Com boa técnica, velocidade e capacidade de finalização, o jogador construiu uma carreira consistente e deixou sua marca em momentos decisivos por onde passou. A partida contra o Botafogo no Maracanã, em 1997, é um dos episódios mais lembrados de sua trajetória no Internacional.
O "show de Arílson", como ficou conhecido o jogo, não foi apenas uma questão de marcar dois gols. Foi a forma como ele o fez — com tranquilidade, oportunismo e eficiência — que impressionou quem acompanhou a partida. O atacante demonstrou o porquê era peça fundamental no esquema de Celso Roth e por que o Internacional era uma equipe temida fora de casa naquela temporada.
Para o torcedor colorado, Arílson naquela tarde no Maracanã é uma memória afetiva que carrega o peso de uma vitória especial. Vencer o Botafogo em seu próprio terreno, no estádio mais famoso do Brasil, com um jogador brilhando de forma individual e coletiva, é o tipo de conquista que vai além da tabela do campeonato — é história pura do futebol brasileiro.
O Maracanã como palco do confronto
O Maracanã é, sem dúvida, um dos cenários mais imponentes do futebol mundial. Para o Botafogo, o estádio representava um campo neutro de enorme prestígio, mas também um lugar onde a responsabilidade de jogar bem era amplificada. Receber o Internacional no Maracanã em 1997 era, para o torcedor alvinegro, uma oportunidade de afirmar sua força dentro de casa.
O Colorado, no entanto, não se intimidou. Jogar no Maracanã como visitante era um desafio que o Internacional encarou com seriedade e preparo. A equipe gaúcha demonstrou maturidade ao não se deixar pressionar pelo ambiente e ao manter sua proposta de jogo ao longo dos 90 minutos. O resultado — uma vitória por 2 a 0 — foi o reflexo de uma equipe que soube aproveitar cada oportunidade que teve.
Esse tipo de confronto reforça a riqueza histórica do duelo entre Botafogo e Internacional no futebol brasileiro. Um clássico interestadual que atravessa décadas, com resultados que ficam na memória de ambas as torcidas. A vitória colorada de 1997, com o show de Arílson, é um capítulo que permanece vivo — assim como a goleada botafoguense por 5 a 1 no Brasileirão de 2004, que viria anos depois como uma resposta à altura.
Ficha técnica - Botafogo 0 x 2 Internacional no Brasileirão 1997
Competição: Campeonato Brasileiro 1997
Local: Maracanã, Rio de Janeiro, RJ
Data: 6/9/1997
Gols: Arílson (32' e 62') (Internacional)
BOTAFOGO: Wagner; Gonçalves, Ronald, Jefferson e Marcelo Augusto; Pingo, Ailton, Marcelinho Paulista e Bentinho; Reinaldo e Zé Carlos. Reservas: Dimba e Sinval. Técnico: Sebastião Rocha
INTERNACIONAL: André; Marcão, Luciano Almeida, Régis e Gustavo; Sandoval, Marcelo Rosa e Fernando; Arílson, Christian e Fabiano Souza. Reservas: Arnaldo Espínola, Celso Vieira e Mabília. Técnico: Celso Roth
- Matéria
- Mais Notícias