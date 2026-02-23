A história de Fernandão no Internacional; jogos, gols e estatísticas

Conquistou seis títulos importantes e, após aposentar-se, retornou ao clube como diretor e técnico, deixando um legado duradouro.

A história de Fernandão no Internacional é uma das mais emblemáticas do futebol brasileiro nos anos 2000. Contratado em 2004, ele rapidamente deixou de ser apenas um reforço para se tornar líder técnico, referência emocional e símbolo de uma geração que transformou o clube em campeão da América e do mundo. Entre 2004 e 2008, disputou 190 partidas e marcou 77 gols com a camisa colorada, números que sustentam sua condição de ídolo histórico. O Lance! relembra a história de Fernandão no Internacional.

A contratação exigiu esforço direto do então presidente Fernando Carvalho, que enxergava em Fernandão o perfil ideal para liderar um projeto ambicioso. O impacto foi imediato. Logo na estreia, no clássico Gre-Nal, marcou o gol 1.000 da história do confronto, feito que o eternizou desde o primeiro jogo e o colocou nas graças da torcida colorada.

Mais do que atacante, Fernandão atuava como um articulador ofensivo. Alto, técnico e inteligente taticamente, sabia jogar de costas, servir companheiros e aparecer na área em momentos decisivos. Sua liderança extrapolava o campo: era o capitão que cobrava, organizava e assumia responsabilidade nos jogos grandes.

A história de Fernandão no Internacional

Entre 2004 e 2008, Fernandão disputou 190 partidas oficiais pelo Internacional e marcou 77 gols. O volume de jogos evidencia regularidade e protagonismo contínuo ao longo de quatro temporadas.

O marco histórico do gol 1.000 dos Gre-Nais, em 2004, simboliza o início de uma trajetória vencedora. Ao longo do período, participou diretamente de campanhas decisivas em competições estaduais, continentais e mundiais.

continua após a publicidade

Sua média de gols, aliada à capacidade de assistência e participação na construção das jogadas, mostra que seu papel ia além do centroavante tradicional. Era o elo entre meio-campo e ataque, fundamental para o equilíbrio tático do time.

Libertadores de 2006: capitão e decisivo na final

O auge da trajetória de Fernandão no Inter ocorreu na campanha da Copa Libertadores da América de 2006. Capitão da equipe, foi decisivo na final contra o São Paulo Futebol Clube.

Na partida decisiva, marcou um gol e deu assistência para o outro, atuação que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador em campo. A performance sintetizou sua importância: presença ofensiva, liderança técnica e protagonismo nos momentos de maior pressão.

A conquista da Libertadores representou o primeiro título continental do Internacional e consolidou Fernandão como referência máxima daquele elenco.

Mundial de Clubes da FIFA 2006: liderança global

No mesmo ano, o Inter disputou a FIFA Club World Cup e derrotou o FC Barcelona na final. Embora o gol da decisão tenha sido marcado por Adriano Gabiru, a liderança de Fernandão foi elemento central na campanha.

Como capitão, organizou o time emocionalmente e manteve a concentração do elenco diante de um adversário estrelado. O título mundial elevou definitivamente o status do clube e eternizou aquela geração na história colorada.

Títulos e conquistas no período 2004–2008

Durante sua passagem, Fernandão conquistou seis títulos relevantes pelo Internacional:

Campeonato Gaúcho: 2005 e 2008

Troféu João Saldanha: 2005

Copa Libertadores da América: 2006

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2006

Recopa Sul-Americana: 2007

Copa Dubai: 2008

Na Recopa Sul-Americana de 2007, reafirmou o domínio continental do clube. Já na Copa Dubai de 2008, marcou gol importante contra a FC Internazionale Milano, mostrando que mantinha protagonismo até o fim da passagem.

Transferência e despedida como ídolo

Em 14 de junho de 2008, foi anunciada sua transferência para o Al-Gharafa. Fernandão deixou o Internacional como um dos maiores ídolos da história do clube, prometendo manter vínculo futuro com a instituição.

Ao encerrar sua trajetória como jogador no Inter, acumulava 190 jogos e 77 gols, além de liderança incontestável nos títulos mais importantes da história colorada.

Fernandão dirigente e treinador do Internacional

Após anunciar aposentadoria em 19 de julho de 2011, retornou ao clube como diretor executivo. Em 20 de julho de 2012, foi confirmado como treinador do Internacional, substituindo Dorival Júnior.

Na função de técnico, comandou o time em 26 partidas, com 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, alcançando 44,87% de aproveitamento. Sua estreia ocorreu em vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Goianiense, no Beira-Rio.

Apesar da identificação profunda com o clube, foi demitido em novembro de 2012 após sequência irregular no Campeonato Brasileiro. Antes de falecer, atuava como comentarista do SporTV, mantendo presença ativa no debate esportivo.

Com 190 jogos, 77 gols e participação direta nos títulos da Libertadores e do Mundial de 2006, Fernandão consolidou-se como capitão histórico e um dos maiores ídolos do Internacional. Seu legado transcende números e permanece como símbolo de liderança e identidade colorada.