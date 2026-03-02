A história de Tesourinha no Internacional; jogos, gols e estatísticas

Durante sua carreira, participou do 'Rolo Compressor', conquistando 16 títulos estaduais e citadinos.

Ele é considerado o 5º maior artilheiro da história do clube e um dos ídolos mais representativos da equipe.

Tesourinha jogou no Internacional de 1939 a 1949, marcando 178 gols em 149 partidas.

A história de Tesourinha no Internacional está ligada ao período mais dominante do clube no cenário gaúcho. Entre 1939 e 1949, Osmar Fortes Barcellos tornou-se um dos grandes símbolos do chamado "Rolo Compressor", equipe que empilhou títulos estaduais e marcou época no futebol do Rio Grande do Sul. O Lance! relembra a história de Tesourinha no Internacional.

Estreando ainda adolescente, aos 17 anos, Tesourinha rapidamente se destacou pela velocidade, habilidade e capacidade de decisão. Em uma época em que o futebol era mais técnico e menos estruturado taticamente, sua versatilidade chamava atenção: atuava como ponta-direita, mas também podia jogar pelo lado esquerdo, algo incomum naquele período.

Ao longo de 11 temporadas com a camisa colorada, construiu números impressionantes para um jogador de lado de campo. A média superior a um gol por partida reforça seu impacto ofensivo e explica por que é lembrado como um dos maiores artilheiros da história do clube, mesmo não sendo centroavante.

Além da produção estatística, Tesourinha tem importância simbólica. É frequentemente citado como o primeiro grande ídolo negro do Internacional e como um dos rostos mais representativos da equipe multicampeã dos anos 1940.

A história de Tesourinha no Internacional

Jogos, gols e posição no ranking histórico

Os números de Tesourinha pelo Internacional apresentam pequena variação conforme o critério adotado pelas fontes históricas, mas permanecem dentro da mesma ordem de grandeza.

Período no clube: 1939 a 1949, totalizando 11 temporadas no time principal. Jogos pelo Internacional: 149 partidas oficiais, número repetido em diversas bases históricas e registros ligados ao clube. Gols marcados: 178 gols segundo algumas fontes amplamente difundidas.

Outros levantamentos indicam 176 gols em 149 jogos.

Independentemente da contagem específica, ambas as versões o colocam como o 5º maior artilheiro da história do Internacional. A diferença de dois gols está associada a critérios de inclusão ou exclusão de determinadas partidas, mas não altera seu posicionamento entre os maiores goleadores colorados.

A média superior a um gol por jogo é um dos indicadores mais expressivos da sua eficiência ofensiva, sobretudo considerando que atuava aberto pelas pontas.

Títulos de Tesourinha pelo Internacional

Tesourinha foi peça central do "Rolo Compressor", período de hegemonia colorada nos anos 1940.

Campeonato Gaúcho (8 títulos)

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1947

1948

Campeonato Citadino de Porto Alegre (8 títulos)

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1947

1948

Outras conquistas

Torneio Extra de Porto Alegre (1946)

Taça Cidade de Porto Alegre (1949)

Em levantamentos estatísticos, costuma-se simplificar sua trajetória como 16 títulos com a camisa do Internacional, somando estaduais e citadinos.

Perfil técnico e papel no "Rolo Compressor"

Posição: ponta-direita, com capacidade de atuar também pela esquerda.

Tesourinha era descrito como jogador extremamente rápido, habilidoso e agressivo no um contra um. Driblava com facilidade, finalizava com precisão, batia faltas e tinha bom jogo aéreo. Não era apenas criador de jogadas, mas também definidor, o que explica o alto número de gols.

No ataque histórico do Internacional, formou linha ofensiva com Adãozinho, Villalba e Carlitos, consolidando um dos setores mais temidos do futebol gaúcho da época. O "Rolo Compressor" tornou-se sinônimo de supremacia regional, e Tesourinha era uma de suas principais engrenagens.

Sua importância vai além do desempenho em campo. Ao se tornar referência técnica e ídolo popular, representou avanço simbólico em um futebol ainda marcado por barreiras raciais.

Linha do tempo no Inter e sequência da carreira de Tesourinha

Tesourinha estreou no profissional do Internacional em 1939 e permaneceu no clube até o fim de 1949. Durante essa década, participou de oito títulos gaúchos e consolidou seu nome entre os maiores jogadores da história colorada.

Em 1949, transferiu-se para o Club de Regatas Vasco da Gama, integrando o chamado "Expresso da Vitória". Uma grave lesão, no entanto, prejudicou sua trajetória e o afastou da possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 1950.

Posteriormente, atuou pelo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense entre 1952 e 1954, tornando-se o primeiro jogador negro da história do clube, quebrando um tabu histórico no maior rival do Internacional.

A combinação de média superior a um gol por jogo, 11 temporadas de protagonismo e múltiplos títulos sustenta o lugar de Tesourinha como um dos maiores ídolos da história do Internacional.