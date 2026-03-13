Por onde anda Andrezinho, ex-meia de Botafogo e Internacional?

Teve passagens pelo Botafogo, onde conquistou o Campeonato Carioca em 2013, e também atuou na China e no Vasco.

Revelado pelo Flamengo, destacou-se no Internacional, onde foi parte de uma geração vencedora e se tornou peça de confiança.

Andrezinho, nome completo André Luiz Tavares, é um meia reconhecido por sua versatilidade e capacidade de mudar o ritmo do jogo.

Andrezinho, nome completo André Luiz Tavares, construiu uma carreira de longa duração e alta adaptabilidade. Meia de boa chegada à área, finalização de média distância e inteligência tática, ele ficou conhecido por ser um jogador "coringa", capaz de começar como titular ou entrar no decorrer do jogo para mudar o ritmo. O Lance! conta por onde anda Andrezinho.

Revelado pelo Flamengo, Andrezinho ganhou bagagem cedo, inclusive com experiência internacional na Coreia do Sul, onde viveu fase de destaque e reconhecimento individual. O retorno ao Brasil o colocou no radar de um Internacional em reconstrução, que montava um elenco competitivo para brigar por títulos nacionais e continentais.

No Sport Club Internacional, seu nome se associou a uma geração vencedora. Mesmo muitas vezes carregando o rótulo de "12º jogador", foi decisivo em jogos grandes, marcou gols importantes e virou peça recorrente de confiança em um elenco que empilhou taças.

Depois, ainda protagonizou boa passagem no Botafogo de Futebol e Regatas, sendo campeão carioca em 2013, antes de seguir carreira na China e de retornar ao Rio para atuar também pelo Vasco.

Ao encerrar a carreira como jogador, manteve-se no futebol, mas trocando as quatro linhas pelo trabalho de gestão e montagem de elenco.

A história no Internacional: jogos, gols e títulos

Andrezinho chegou ao Internacional em 2008, inicialmente por empréstimo, e logo virou uma peça útil pela versatilidade. Atuava como meia central, meia pela direita ou até mais avançado, sempre com boa leitura para infiltrar e finalizar.

Somando a passagem por empréstimo e o período após a compra em definitivo, seus números no clube indicam:

196 partidas 32 gols marcados

Em um elenco que alternava esquemas e precisava de soluções de banco com qualidade, Andrezinho se notabilizou por entrar bem, manter intensidade e decidir partidas em cenários apertados.

Pelo Inter, conquistou um pacote expressivo de títulos, com destaque para:

Copa Sul-Americana: 2008 Copa Suruga Bank: 2009 (com gol e assistência na decisão) Copa Libertadores da América: 2010 Recopa Sul-Americana: 2011 Campeonato Gaúcho: 2008, 2009 e 2011

Na Libertadores de 2010, teve participações importantes ao longo da campanha, aparecendo como alternativa real no time que levantou a taça.

Clubes por onde Andrezinho passou

Ao longo da carreira profissional, Andrezinho defendeu:

Clube de Regatas do Flamengo Pohang Steelers (Coreia do Sul) Nova Iguaçu Futebol Clube Sport Club Internacional Botafogo de Futebol e Regatas Tianjin Teda (China) Club de Regatas Vasco da Gama Goiás Esporte Clube Nova Iguaçu Futebol Clube (retorno)

Também passou por seleções de base do Brasil e foi campeão mundial Sub-20 em 2003.

A passagem pelo Botafogo e a volta ao Rio

No Botafogo, viveu uma fase de protagonismo em 2012 e 2013. Foi campeão carioca em 2013 e participou de um período em que o clube tinha um meio-campo técnico e competitivo, sendo peça importante na criação e nas bolas paradas.

Depois, seguiu para a China, onde teve números consistentes, e voltou ao futebol brasileiro pelo Vasco, com momentos de destaque, antes de encerrar a trajetória em campo.

Por onde anda Andrezinho?

Após encerrar a carreira como jogador em 2019, Andrezinho (@17andrezinho) permaneceu ligado ao clube que sempre fez parte da sua história: o Nova Iguaçu Futebol Clube.

Atualmente, ele atua como Coordenador Técnico do Nova Iguaçu, sendo o elo entre diretoria, comissão técnica e elenco. Na função, participa da montagem do time, ajuda na captação de atletas, orienta jovens jogadores e atua diretamente na gestão do vestiário.

Com o crescimento do projeto esportivo do clube nos últimos anos, Andrezinho virou um dos rostos mais associados à estrutura profissional do Nova Iguaçu, mantendo-se ativo no futebol — agora como gestor, e não mais como meia dentro de campo.