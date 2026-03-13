menu hamburguer
Lancepédia

Por onde anda Andrezinho, ex-meia de Botafogo e Internacional?

Multicampeão no Inter, campeão carioca no Botafogo e hoje gestor no Nova Iguaçu.

São Paulo (SP)
Dia 13/03/2026
07:38
Andrezinho foi um dos “12º jogadores” mais úteis do Internacional multicampeão do fim dos anos 2000. (Reprodução)
imagem cameraAndrezinho foi um dos “12º jogadores” mais úteis do Internacional multicampeão do fim dos anos 2000. (Reprodução)
Andrezinho, nome completo André Luiz Tavares, é um meia reconhecido por sua versatilidade e capacidade de mudar o ritmo do jogo.
Revelado pelo Flamengo, destacou-se no Internacional, onde foi parte de uma geração vencedora e se tornou peça de confiança.
Teve passagens pelo Botafogo, onde conquistou o Campeonato Carioca em 2013, e também atuou na China e no Vasco.
Andrezinho, nome completo André Luiz Tavares, construiu uma carreira de longa duração e alta adaptabilidade. Meia de boa chegada à área, finalização de média distância e inteligência tática, ele ficou conhecido por ser um jogador "coringa", capaz de começar como titular ou entrar no decorrer do jogo para mudar o ritmo. O Lance! conta por onde anda Andrezinho.

Revelado pelo Flamengo, Andrezinho ganhou bagagem cedo, inclusive com experiência internacional na Coreia do Sul, onde viveu fase de destaque e reconhecimento individual. O retorno ao Brasil o colocou no radar de um Internacional em reconstrução, que montava um elenco competitivo para brigar por títulos nacionais e continentais.

No Sport Club Internacional, seu nome se associou a uma geração vencedora. Mesmo muitas vezes carregando o rótulo de "12º jogador", foi decisivo em jogos grandes, marcou gols importantes e virou peça recorrente de confiança em um elenco que empilhou taças.

Depois, ainda protagonizou boa passagem no Botafogo de Futebol e Regatas, sendo campeão carioca em 2013, antes de seguir carreira na China e de retornar ao Rio para atuar também pelo Vasco.

Ao encerrar a carreira como jogador, manteve-se no futebol, mas trocando as quatro linhas pelo trabalho de gestão e montagem de elenco.

A história no Internacional: jogos, gols e títulos

Andrezinho chegou ao Internacional em 2008, inicialmente por empréstimo, e logo virou uma peça útil pela versatilidade. Atuava como meia central, meia pela direita ou até mais avançado, sempre com boa leitura para infiltrar e finalizar.

Somando a passagem por empréstimo e o período após a compra em definitivo, seus números no clube indicam:

  1. 196 partidas
  2. 32 gols marcados

Em um elenco que alternava esquemas e precisava de soluções de banco com qualidade, Andrezinho se notabilizou por entrar bem, manter intensidade e decidir partidas em cenários apertados.

Pelo Inter, conquistou um pacote expressivo de títulos, com destaque para:

  1. Copa Sul-Americana: 2008
  2. Copa Suruga Bank: 2009 (com gol e assistência na decisão)
  3. Copa Libertadores da América: 2010
  4. Recopa Sul-Americana: 2011
  5. Campeonato Gaúcho: 2008, 2009 e 2011

Na Libertadores de 2010, teve participações importantes ao longo da campanha, aparecendo como alternativa real no time que levantou a taça.

Clubes por onde Andrezinho passou

Ao longo da carreira profissional, Andrezinho defendeu:

  1. Clube de Regatas do Flamengo
  2. Pohang Steelers (Coreia do Sul)
  3. Nova Iguaçu Futebol Clube
  4. Sport Club Internacional
  5. Botafogo de Futebol e Regatas
  6. Tianjin Teda (China)
  7. Club de Regatas Vasco da Gama
  8. Goiás Esporte Clube
  9. Nova Iguaçu Futebol Clube (retorno)

Também passou por seleções de base do Brasil e foi campeão mundial Sub-20 em 2003.

A passagem pelo Botafogo e a volta ao Rio

No Botafogo, viveu uma fase de protagonismo em 2012 e 2013. Foi campeão carioca em 2013 e participou de um período em que o clube tinha um meio-campo técnico e competitivo, sendo peça importante na criação e nas bolas paradas.

Depois, seguiu para a China, onde teve números consistentes, e voltou ao futebol brasileiro pelo Vasco, com momentos de destaque, antes de encerrar a trajetória em campo.

Por onde anda Andrezinho?

Após encerrar a carreira como jogador em 2019, Andrezinho (@17andrezinho) permaneceu ligado ao clube que sempre fez parte da sua história: o Nova Iguaçu Futebol Clube.

Atualmente, ele atua como Coordenador Técnico do Nova Iguaçu, sendo o elo entre diretoria, comissão técnica e elenco. Na função, participa da montagem do time, ajuda na captação de atletas, orienta jovens jogadores e atua diretamente na gestão do vestiário.

Com o crescimento do projeto esportivo do clube nos últimos anos, Andrezinho virou um dos rostos mais associados à estrutura profissional do Nova Iguaçu, mantendo-se ativo no futebol — agora como gestor, e não mais como meia dentro de campo.

